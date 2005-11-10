A los 75 años murió Juan Pablo Cárdenas: Premio Nacional de Periodismo en el 2005 y exdirector de revista Análisis

11 oct. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Premio Nacional de Periodismo de 2005, Juan Pablo Cárdenas Squella, falleció hoy en la madrugada a los 75 años producto de un cáncer.

Su deceso fue muy lamentado, ya que su figura se erigió como una pieza fundamental del periodismo chileno y de la prensa durante la dictadura.

Cárdenas fue fundador y director de la revista Análisis, académico y exdirector de Radio Universidad de Chile, con una trayectoria marcada por la independencia.

Durante la dictadura fue detenido en múltiples ocasiones y sufrió 18 meses de reclusión nocturna. Su casa, además, fue quemada en dos oportunidades.

Revista Análisis se convirtió en uno de los referentes de la prensa opositora. Desde sus páginas, Cárdenas y su equipo contribuyeron a romper el cerco informativo, documentar los abusos y acompañar la lucha por recuperar las libertades públicas.

Su trabajo ayudó a mantener abierto un espacio de debate cuando la censura y el temor restringían la vida nacional.