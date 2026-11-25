25 nov. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

El río Mapocho se encuentra entre el 30% de los cursos de agua más contaminados del mundo por residuos farmacéuticos. Así lo revela un estudio internacional que analizó 258 ríos de 104 países y detectó medicamentos en todos los continentes.

La presencia de estos compuestos en el agua preocupa por sus posibles efectos en los ecosistemas y su relación con la resistencia a los antibióticos. El tema fue abordado por una investigación de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), desarrollada junto a otras universidades chilenas y publicada en la revista científica Biodegradation.

¿Cómo llegan los medicamentos en el río?

El doctor Jorge Leiva González, jefe de Carrera de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la UBO y autor del trabajo, explicó que parte de los medicamentos que consumimos termina en el alcantarillado, ya sea porque el organismo los elimina o porque las personas desechan remedios vencidos por el inodoro o el lavamanos.

“Entre un 30% y un 90% puede salir por la orina o las heces, a veces intacto. A eso se suma la costumbre de botar remedios vencidos al inodoro o lavamanos. Todo termina en el alcantarillado”, señaló.

Los riesgos de los residuos farmacéuticos

Entre los compuestos que generan mayor preocupación están el ibuprofeno, el diclofenaco, los antibióticos y los anticonvulsivos. En aguas provenientes de plantas de tratamiento se han registrado concentraciones promedio cercanas a 1.900 nanogramos por litro de ibuprofeno y alrededor de 900 de otros medicamentos.

“Parece poco, y lo es. El problema es que las plantas funcionan continuamente, así que estos compuestos llegan a los ríos todos los días, mezclados con decenas de otras sustancias”, advirtió Leiva.

En especies acuáticas se han documentado alteraciones reproductivas y daños renales. El investigador también mencionó un experimento de siete años realizado en un lago de Canadá, donde la exposición a pequeñas cantidades de hormonas anticonceptivas provocó la feminización de los peces machos y una fuerte disminución de su población.

La falta de regulación en Chile

Aunque las plantas de tratamiento cumplen con la normativa nacional, Chile no tiene límites específicos para los residuos farmacéuticos en las descargas de aguas servidas. El Decreto Supremo 90 contempla 36 parámetros de contaminación, pero no incluye medicamentos.

Un estudio de 2024 detectó 73 contaminantes emergentes en aguas de plantas de tratamiento de Santiago y genes de resistencia a los antibióticos en el Mapocho, aguas abajo de las descargas.

“Lo más relevante es que esas plantas cumplían con la normativa nacional. El problema no es que funcionen mal, sino que la norma no considera estos contaminantes. No tenemos un monitoreo sistemático ni una línea base nacional”, sostuvo el académico.

La investigación también revisó el potencial de las bacterias nitrificantes para degradar medicamentos. Estudios previos han registrado una eliminación de hasta el 99% del ibuprofeno mediante estos procesos, aunque bajo ciertas condiciones pueden liberar óxido nitroso, un gas con un potencial de calentamiento 273 veces superior al CO2.

Leiva participa actualmente en un proyecto FONDECYT con especialistas de cuatro universidades chilenas para mejorar estos tratamientos y reducir sus emisiones. Para el investigador, el primer paso es medir cuántos residuos farmacéuticos salen de las principales plantas del país y evitar que los medicamentos vencidos lleguen al alcantarillado.