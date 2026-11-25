25 nov. 2026 - 15:52 hrs.

A dos semanas de su detención, el influencer y empresario Héctor Peña, conocido en redes sociales como Tío Tito, anunció que interpondrá acciones legales contra el funcionario de Carabineros que participó en el procedimiento ocurrido la noche del miércoles 11 de noviembre.

A través de una declaración pública, Peña sostuvo que no existían antecedentes que justificaran su detención, la que calificó como “la peor noche de mi vida”. El empresario permaneció varias horas en una comisaría y recuperó su libertad durante la madrugada, tras ser apercibido.

El hecho ocurrió mientras participaba en una caravana de automovilistas y motociclistas convocada para manifestarse contra el alza de los combustibles. La actividad contemplaba un recorrido por la Alameda y un bocinazo frente al Palacio de La Moneda, pero Peña fue detenido antes de llegar a ese punto, mientras conducía un Lamborghini por el sector de Vivaceta, en la comuna de Independencia.

Tío Tito cuestiona los motivos de su detención

En su comunicado, Peña señaló que inicialmente se difundió que el procedimiento se había originado por una presunta conducción temeraria. Sin embargo, aseguró que días después recibió el parte policial, en el que se consignaban los “desórdenes públicos” como motivo de la detención.

“Durante la caravana me preocupé de respetar las normas del tránsito, como se puede apreciar en los videos de la manifestación. Rechazo las maniobras que el funcionario me atribuye en su declaración y su afirmación de que desobedecí las indicaciones de detenerme”, afirmó.

El influencer también cuestionó las diligencias realizadas después del procedimiento. Según relató, periciaron su vehículo, buscaron registros de las autopistas, revisaron sus redes sociales y le practicaron pruebas de alcohol y drogas.

“A mi juicio, esas diligencias y la difusión del video en el que supuestamente circulo a exceso de velocidad fueron un intento de justificar una detención que ya se había producido”, sostuvo.

En esa línea, pidió que se revisen los antecedentes y se esclarezca con qué elementos contaba el funcionario policial al momento de detenerlo.

“Tengo un profundo respeto por Carabineros de Chile. Cuestiono la actuación de ese funcionario, que considero arbitraria y autoritaria. Voy a llegar hasta el fondo de esto, porque nadie debería pasar por lo que yo pasé al ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente”, concluyó.

Abogado de Tío Tito cuestiona procedimiento policial

El abogado Marcelo Abujiar Ferrer, representante de Peña, también cuestionó la legalidad de la detención y apuntó a los cambios en los motivos consignados para justificar el procedimiento.

“La detención tiene varios elementos que permiten cuestionar su procedencia”, señaló el profesional. Según explicó, inicialmente la acción policial se habría fundamentado en una supuesta conducción temeraria, pese a que —a juicio de la defensa— no existían registros que acreditaran la velocidad a la que circulaba el vehículo.

Asimismo, el abogado rechazó la versión policial respecto de que su representado habría desatendido las indicaciones de Carabineros para detenerse. “Existe abundante prueba que da cuenta de que nunca se evadió un control policial o se ignoró alguna advertencia por parte de policías”, afirmó.

Respecto del parte que finalmente consignó desórdenes públicos como motivo de la detención, Abujiar sostuvo que se habría cambiado la calificación inicial sin contar con antecedentes que respaldaran esa decisión.

“Aquí simplemente se modificó el delito con uno que en apariencia cuadrara sin que tampoco existieran en ese momento antecedentes para sustentarlo”, cuestionó.

Finalmente, el abogado indicó que solicitará diligencias al Ministerio Público para esclarecer cómo se desarrolló el procedimiento y entregará los antecedentes que, según la defensa, demostrarían que Peña no cometió ningún ilícito. Además, señaló que está recopilando información para determinar las acciones judiciales o administrativas que correspondan.