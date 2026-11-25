25 nov. 2026 - 11:00 hrs.

El reconocido abogado y locutor de Radio Biobío, Tomás Mosciatti, sufrió un accidente de tránsito en el que resultaron lesionados él y una acompañante.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 21 de noviembre cuando ambos iban a bordo de una motoneta por Avenida Américo Vespucio, en la comuna de Peñalolén.

¿Qué se sabe del accidente de Tomás Mosciatti?

Según informó Radio Biobío en un comunicado, uno de los dueños de la radioemisora fue chocado por alcance por un automóvil en la rotonda Quilín. El vehículo impactó a la moto y dejó a ambos ocupantes en el suelo.

"Lo chocaron por atrás en su motoneta cuando estaba detenido, esperando ingresar a una rotonda", expresaron.

El comunicador de 66 años quedó internado en la Clínica Alemana luego de sufrir fracturas generadas por el impacto, que requirieron intervención.

"A raíz de esto sufrió fracturas en una pierna, por lo que fue operado", agregó el citado medio.

Finalmente, sobre su estado de salud explicaron que "Tomás se encuentra bien, pero deberá permanecer en reposo varias semanas. Expresamos nuestro agradecimiento por las muestras de preocupación y cariño".

Según reportó Carabineros tras el incidente, tanto Mosciatti como su acompañante tenían sus documentos al día al momento del accidente.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía, organismo que tendrá que aclarar cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades.

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