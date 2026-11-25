25 nov. 2026 - 01:35 hrs.

La corona de Miss Universo 2026 ya tiene nueva dueña. Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se quedó con el primer lugar de la competencia y se convirtió en la gran ganadora de una edición que reunió a candidatas de distintos países.

La definición se vivió durante la gran final del certamen, donde también se dieron a conocer los nombres de las otras cuatro participantes que llegaron a la última instancia.

Así quedó el Top 5 de Miss Universo 2026

La primera semifinalista fue Melissa Núñez, representante de República Dominicana, mientras que Clara Vegas Goetz, de Venezuela, obtuvo el puesto de segunda semifinalista.

Por su parte, Bea Millan-Windorski, de Filipinas, fue elegida como tercera semifinalista y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, completó el Top 5 de la competencia.

En tanto, la representante chilena, Dominga López, no consiguió avanzar hasta las cinco finalistas y terminó su participación antes de la definición de la corona.

Pese a no llegar a la última instancia, la candidata nacional recibió muestras de apoyo durante la competencia y representó a Chile en una nueva edición del certamen de belleza.

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