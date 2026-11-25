¡Hay nueva reina! Puerto Rico se corona en Miss Universo 2026
- Por Cristian Latorre
La corona de Miss Universo 2026 ya tiene nueva dueña. Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se quedó con el primer lugar de la competencia y se convirtió en la gran ganadora de una edición que reunió a candidatas de distintos países.
La definición se vivió durante la gran final del certamen, donde también se dieron a conocer los nombres de las otras cuatro participantes que llegaron a la última instancia.
Así quedó el Top 5 de Miss Universo 2026
La primera semifinalista fue Melissa Núñez, representante de República Dominicana, mientras que Clara Vegas Goetz, de Venezuela, obtuvo el puesto de segunda semifinalista.Ir a la siguiente nota
Por su parte, Bea Millan-Windorski, de Filipinas, fue elegida como tercera semifinalista y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, completó el Top 5 de la competencia.
En tanto, la representante chilena, Dominga López, no consiguió avanzar hasta las cinco finalistas y terminó su participación antes de la definición de la corona.
Pese a no llegar a la última instancia, la candidata nacional recibió muestras de apoyo durante la competencia y representó a Chile en una nueva edición del certamen de belleza.
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