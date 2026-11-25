25 nov. 2026 - 00:21 hrs.

La representante chilena, Dominga López, terminó su participación en Miss Universo 2026 sin conseguir un cupo entre las cinco candidatas que disputarán la corona del certamen.

La chilena había logrado avanzar hasta el Top 5, convirtiéndose en una de las protagonistas de la recta final del concurso de belleza.

Dominga López brilló con su vestido de gala

Durante la competencia, Dominga lució un elegante vestido de gala para presentarse ante el jurado y el público en una de las etapas más importantes de la noche.

Sin embargo, su nombre no fue incluido entre las candidatas que continuaron en carrera por el título de Miss Universo.

Chile estuvo entre las doce mejores

Pese a no avanzar a la última instancia, la participación de Dominga López permitió que Chile estuviera representado entre las doce semifinalistas del concurso, que ahora definirán quién se quedará con la corona.

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