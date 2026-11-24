24 nov. 2026 - 18:10 hrs.

A través de sus redes sociales, Luis Fernando Cortés, nombre real del cantante "Franco El Gorila", compartió una publicación en la que dio a conocer un particular regalo que recibió.

En septiembre pasado, el artista fue víctima de un ataque xenofóbico al interior de un supermercado, en el que una mujer le dijo: "Devuélvete a tu país".

Fue el mismo Franco El Gorila quien grabó lo ocurrido y compartió el registro en sus redes sociales, recibiendo apoyo de sus seguidores. El cantante está radicado en Chile desde 2016 y desde entonces ha continuado desarrollando su carrera musical en el país.

"Oficialmente soy un chileno certificado"

Este martes, el cantante dio a conocer que recibió una caja que decía "chileno certificado", la cual al interior contenía una breve carta y un particular objeto de la cultura nacional.

"Ya era hora, po'. Si recibiste esto es porque Chile te adoptó hace rato. Lo vimos en tus comentarios y en los compartidos. Eso es el efecto Chile y como tanto cariño no podía quedarse en internet, lo hicimos un poquito más oficial", se lee en la carta.

Respecto al regalo, resultó ser un tostador como trofeo. "Sí, es un tostador. Un diploma lo puede tener cualquiera", dice la misiva.

Al momento de recibir el regalo, Franco El Gorila se lo tomó con humor y expresó: "Ahora sí, más chileno que los porotos, papito".

"Chileno certificado", concluyó el artista.

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