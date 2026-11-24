24 nov. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave denuncia realizó el padre de Aylani, la niña que falleció tras sufrir convulsiones en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá. El hombre acusó que el Hospital de Alto Hospicio se habría negado a atender a su hija debido a que no contaba con un RUT provisorio, situación que el establecimiento de salud descartó.

El caso fue dado a conocer por la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO Tarapacá), organización que cuestionó las presuntas barreras administrativas y económicas que enfrentan las personas migrantes para acceder a la salud pública.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por la agrupación, el episodio ocurrió el 19 de noviembre de 2026, cuando los padres de la menor acudieron al recinto asistencial debido a problemas de salud de sus hijas.

Padre acusa que hospital rechazó atender a su hija por no tener RUT provisorio

En su testimonio, el padre de Aylani relató que llegó hasta el servicio de urgencias del Hospital de Alto Hospicio junto a sus dos hijas, quienes presentaban síntomas de resfrío. Sin embargo, aseguró que al intentar solicitar atención pediátrica para la mayor, se encontró con una negativa debido a que no contaba con el documento de identificación provisorio.

"Mi hija el día viernes que pasó, fui a atenderla al Hospital de Alto Hospicio y no me la quisieron atender. Fuimos para allá con mis dos hijas primeramente, porque mis dos hijas estaban resfriadas, la mayorcita estaba un poco mal. Fui a sacar ficha a urgencia, para pediatría para que me puedan atender, pero me la rechazaron a mi hija mayor primero", relató.

"Me dijeron que no la podían atender porque no tiene el RUT provisorio, pero yo le dije que tengo el papelito de que el lunes me entregan el RUT provisorio", recordó.

"Me dijeron: 'No, lo tiene que tener ahora o vaya a sacarlo altiro, pero sin eso no lo podemos atender, no podemos hacer nada'. O si quiere atenderse particular tiene que pagar 53 mil pesos, y le dije que no cuento con esa posibilidad", agregó.

"Yo sé que los extranjeros a veces los atienden por primera vez. ‘No, ahora no, las leyes cambiaron’, me dijo", contó.

El hombre sostuvo que, tras esa situación, decidió retirarse del hospital junto a sus hijas y dirigirse caminando hasta el Cesfam Dr. Héctor Reyno, conocido como Alto Rey.

Niña sufrió convulsiones y falleció tras un paro respiratorio

De acuerdo con el relato del padre, fue durante el trayecto hacia el centro de salud cuando su hija comenzó a presentar convulsiones.

El progenitor aseguró que en el Cesfam Dr. Héctor Reyno sí recibió atención y que el personal hizo todo lo posible por asistir a la menor. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, la niña sufrió un paro respiratorio y falleció.

El padre cuestionó que su hija no hubiera recibido atención en el primer recinto al que acudieron y manifestó que, a su juicio, una atención oportuna en el hospital podría haber cambiado el desenlace. Actualmente, aseguró que busca justicia por la muerte de su hija y que cuenta con antecedentes que permitirían identificar a las dos funcionarias que, según su denuncia, les habrían negado la atención.

También relató que atraviesa un complejo momento junto a su esposa, aunque intenta mantenerse bien por la otra hija que tienen. En ese sentido, enfatizó que busca que los hechos sean investigados y que los eventuales responsables respondan por lo ocurrido.

Hospital de Alto Hospicio niega haber rechazado la atención

Frente a la denuncia, el Hospital de Alto Hospicio emitió una declaración pública en la que lamentó el fallecimiento de la menor y expresó sus condolencias a la familia. Desde el establecimiento señalaron que, como hospital público, el acceso a la atención de salud no está condicionado al pago previo ni a la presentación de documentación administrativa.

Asimismo, informaron que iniciaron una revisión de los antecedentes relacionados con lo ocurrido durante la jornada del viernes 20 de noviembre, con el objetivo de evaluar la pertinencia de las atenciones entregadas por el personal que tomó contacto con los familiares de la niña.

El recinto precisó que este proceso busca esclarecer la situación y determinar las acciones que correspondan, resguardando la privacidad de la familia. Hasta ahora, el hospital mantiene su postura de que a la menor no se le negó la atención, mientras que el padre insiste en su denuncia y solicita que se investigue lo ocurrido.

Hospital de Alto Hospicio instruyó sumario administrativo

Ante las consultas realizadas por Meganoticias, el Hospital de Alto Hospicio emitió una nueva declaración pública en la que reiteró sus condolencias a la familia de la menor, fallecida el viernes 20 de noviembre.

En el documento, el establecimiento informó que su Dirección instruyó un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido: "Por respeto a la privacidad de la menor y su familia, y para no afectar el proceso en curso, no podemos referirnos a los detalles del caso", señalaron.

Asimismo, el recinto asistencial insistió en que la atención de urgencia no puede condicionarse a requisitos económicos o administrativos: "Como hospital público, reafirmamos que la atención de urgencia no se niega ni se condiciona al pago previo, a la documentación, a la nacionalidad ni a la situación migratoria o previsional de las personas", sostiene la declaración.

Desde el hospital agregaron que velarán por el cumplimiento de este principio sin excepciones.