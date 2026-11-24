24 nov. 2026 - 17:05 hrs.

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) anunció que presentará una querella contra quienes resulten responsables de la agresión sufrida por uno de sus guardias de seguridad, en medio de los desmanes registrados durante esta jornada de día martes al interior del campus.

Según informó la Rectoría a través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, un grupo de encapuchados atacó al funcionario mientras ejercía sus labores, golpeándolo con un candado en la cabeza.

A raíz de la agresión, el trabajador fue trasladado hasta dependencias de la Mutual, donde actualmente se encuentran constatando sus lesiones. Desde la institución señalaron que representantes de Rectoría acudieron hasta el recinto asistencial para acompañar al funcionario, conocer su estado de salud y entregarle el apoyo institucional correspondiente.

Usach reforzará medidas de seguridad tras agresión a guardia

Tras lo ocurrido, el rector de la Usach, Pedro Palominos Belmar, manifestó en un comunicado su rechazo a los hechos de violencia y aseguró que la universidad no tolerará agresiones contra sus trabajadores: "Como Universidad, no vamos a tolerar que, en el contexto de protestas y desmanes, nuestras funcionarias y funcionarios sean agredidos mientras cumplen con sus labores", sostuvo la autoridad.

En ese contexto, confirmó que la institución interpondrá una querella contra quienes resulten responsables, con el objetivo de que se investigue lo ocurrido y se apliquen las sanciones correspondientes.

Además, Rectoría instruyó reforzar de manera inmediata las medidas de seguridad y los controles de acceso al campus, junto con revisar los protocolos de actuación frente a hechos de violencia.

También se dispuso la recopilación y el resguardo de antecedentes y registros audiovisuales que permitan esclarecer la agresión e identificar a los involucrados.

Rector hizo llamado a condenar hechos de violencia

En el comunicado, el rector también llamó a las organizaciones y representaciones de la comunidad universitaria a condenar los hechos y asumir un compromiso para erradicar la violencia al interior del campus.

"No vamos a permitir que la violencia se naturalice en nuestro campus, que nuestros trabajadores tengan temor de ejercer sus labores o que hechos de esta gravedad queden impunes", expresó Palominos.

Finalmente, manifestó su solidaridad con el funcionario agredido, su familia y sus compañeros de trabajo, reiterando que la institución entregará todo el respaldo necesario para resguardar su integridad y seguridad.