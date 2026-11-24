24 nov. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante los primeros seis meses de 2026, el Servicio de Impuestos Internos (SII) consiguió recaudar $669.541 millones mediante la operación de su Sistema de Trazabilidad del Tabaco (SITRAF), monto que por sí solo equivale al 71% de todo lo ingresado por este concepto durante 2025.

Según los antecedentes dados a conocer por La Tercera, esta herramienta, implementada originalmente en 2019 para verificar el origen lícito y el cumplimiento tributario en la industria de los cigarrillos, también ha permitido resguardar las arcas públicas, evitando un perjuicio fiscal superior a los $10.697 millones entre 2025 y el cierre del primer semestre de este año.

Actualización permanente frente al contrabando

En conversación con el citado medio, la subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, explicó que la plataforma exige mejoras constantes para responder a las maniobras del comercio ilícito: "El sistema de trazabilidad del tabaco que implementamos hace unos años requiere que permanentemente lo estemos actualizando para adaptarnos a las nuevas formas con que operan quienes buscan defraudar el sistema tributario a través del contrabando, comercialización y producción de cigarrillos ilegales".

Asimismo, la autoridad detalló que este seguimiento resulta clave para "controlar las cantidades y tipos de cajetillas producidas en cada línea de producción o internadas al país, para garantizar el cumplimiento tributario asociado a esta industria y contribuir a disminuir el comercio informal".

Pese a que los registros formales evidencian un retroceso tanto en la fabricación local como en las internaciones legales, Saravia advirtió que el mercado clandestino sigue activo: "Si bien las cifras muestran una caída en la producción nacional y en la importación de cigarrillos, lo cierto es que los estudios y nuestra propia experiencia fiscalizando en terreno dan cuenta que el contrabando y comercio informal de tabaco está presente más de lo que quisiéramos, compitiendo en forma desleal con el comercio establecido que sí cumple con sus obligaciones tributarias".

¿Cómo funciona el marcaje y qué impuestos pagan los cigarrillos?

El control fiscal opera mediante la identificación directa en las líneas de fabricación para los productos nacionales y a través de estampillas de seguridad para los importados, las cuales incorporan tinta invisible y un código bidimensional único con datos encriptados sobre su procedencia.

La venta legal de cigarrillos en Chile tiene dos impuestos que encarecen su precio. El primero corresponde al 30% del valor de venta de la cajetilla, mientras que el segundo es un cobro fijo por cada cigarro, equivalente a cerca de $74. Esto significa que, por cada unidad que contiene una cajetilla, se suma ese monto al impuesto que ya se aplica al precio del producto.