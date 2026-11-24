24 nov. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de mantenerse varios días alejada de sus redes sociales, la actriz Teresita Commentz reapareció en Instagram para revelar el motivo de su ausencia y mostrar por primera vez los resultados de la rinoplastia a la que se sometió hace casi dos meses.

La intérprete de teleseries como Amanda, Pobre Rico y Pobre Novio compartió inicialmente una fotografía con vendajes en sus historias y luego publicó un video tipo vlog donde recopiló distintas etapas del procedimiento, desde su ingreso a pabellón durante la madrugada hasta cumplir 53 días de recuperación.

"Siempre fue una inseguridad"

A lo largo del video, la joven de 25 años mostró cómo evolucionó la inflamación en su rostro durante las primeras jornadas, reconociendo que la tercera noche tras la intervención fue la más compleja debido a la dificultad para respirar, etapa en la que contó con el apoyo de su pareja, Francisco Aguirre.

Una vez retirado el yeso, alrededor de las dos semanas, Commentz valoró el resultado y detalló las motivaciones personales que la llevaron a entrar al quirófano, aclarando que respondió exclusivamente a un deseo pendiente desde hace años.

"Yo, la verdad, me operé por algo completamente estético. Siempre fue una inseguridad. Y dije: 'Bueno, ¿y por qué no lo hago? Si finalmente es mi carita'. Y lo hice. Y me atreví. Y estoy completamente feliz", confesó la actriz en la publicación, donde recibió varios mensajes de sus seguidores elogiando el resultado.