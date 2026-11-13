¿Tienes 65 años o más? Así puedes solicitar la exención del pago de contribuciones para 2027

13 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Las personas de 65 años o más podrán acceder a una exención del 100% del pago de contribuciones de su vivienda principal a partir de enero de 2027, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

Para acceder al beneficio, los propietarios deben presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), identificando el inmueble que utilizan como residencia habitual. Más de 200 mil propietarios que actualmente están afectos al pago de este impuesto podrían ser potenciales beneficiarios de la medida.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la exención de contribuciones?

Para solicitar la exención del pago de contribuciones, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más .

. Ser una persona natural.

Identificar una propiedad como vivienda principal, es decir, aquella que se utiliza como residencia habitual.

Presentar la declaración jurada correspondiente ante el SII.

Estar al día en el pago de las contribuciones .

. Estar al día en el pago de los derechos de aseo municipal.

En caso de ser copropietario de la vivienda, tener al menos el 50% de los derechos sobre el inmueble.

La exención también puede incluir estacionamientos y bodegas vinculados a la vivienda principal, siempre que estén asociados a ella y se encuentren en la misma dirección.

¿Cómo solicitar la exención de contribuciones para adultos mayores?

El trámite se puede realizar por internet, a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Para ello, las personas deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web del SII. Dirigirse a "Servicios Online". Seleccionar "Avalúos y Contribuciones de Bienes Raíces". Ingresar a "Declaración Jurada Vivienda Principal" (puedes saltar los pasos anteriores e ingresar directamente aquí). Pulsar en "Ingresar declaración jurada vivienda principal". Autenticarse con Clave Tributaria o ClaveÚnica. Completar el formulario de solicitud, identificando la propiedad que se utiliza como residencia habitual.

El trámite también puede realizarse presencialmente en las oficinas del SII, cuyas sedes y horarios puedes revisar aquí.

¿Hasta cuándo se puede solicitar?

El plazo vence el 31 de diciembre de 2026. Si la solicitud se presenta hasta esa fecha, la exención comenzará a regir el 1 de enero de 2027 y se verá reflejada en las cuotas de contribuciones del primer semestre de ese año.

Cabe destacar que la declaración jurada se presenta solo la primera vez. Posteriormente, el beneficio se renovará automáticamente mientras se mantengan las condiciones establecidas por la ley.

Cabe consignar que, si una persona tiene otras propiedades afectas al pago de contribuciones, estas deberán seguir pagando el impuesto, ya que el beneficio se aplica únicamente a la vivienda principal identificada en la solicitud.

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