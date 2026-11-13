"Combos iban, combos venían": Luis Slimming contó su versión tras agresión durante show en Arica

13 nov. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un tenso y violento episodio marcó la presentación en vivo que el comediante Luis Slimming realizaba durante la noche de este jueves en la ciudad de Arica, luego de que una persona del público subiera al escenario para agredirlo, situación que se viralizó rápidamente en redes sociales y motivó al humorista a entregar su versión de los hechos.

Tras el incidente, que obligó a suspender el show, se trasladó al Hospital de Arica para constatar lesiones y terminó con el atacante detenido por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), el triunfador del Festival de Viña utilizó sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores.

"¿Pero cuál fue el chiste que lo ofendió?"

En el registro compartido en su cuenta de Instagram, Slimming confirmó que se encuentra en buenas condiciones y descartó que la irrupción del sujeto haya sido provocada por alguna rutina en particular sobre el escenario.

"Para la gente que está preocupada, estoy bien. Un loco se subió al escenario, no a partir de ningún chiste; yo también dije: '¿pero cuál fue el que lo ofendió?'. No alcancé a llegar a esos chistes, no había 'hueveado' ni a los camioneros", relató el comediante con su característico tono humorístico.

Asimismo, el standupero describió el forcejeo que se produjo en el escenario antes de que terceros intervinieran para separarlos: "Se subió una persona, me empezó a 'webear', me tiraron unos combos, yo le tiré otro; combos iban, combos venían".

El caso ya está en la justicia

Respecto a lo que pasó luego del ataque, Luis Slimming explicó que fue a realizar las diligencias policiales correspondientes para perseguir las responsabilidades legales del agresor.

"Fui a la PDI, así que está todo ya en manos de la justicia. Agradezco a toda la gente que se preocupó por mí, que estaba ahí escribiéndome, estoy bien", cerró el comediante, bromeando finalmente con que para sus próximos espectáculos en vivo se vendrán “buenos chistes” por el material que le entregó su agresor.