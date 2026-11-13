Jesse Huerta no descarta acciones legales por el uso del nombre Jesse & Joy

13 nov. 2026 - 03:30 hrs.

La separación profesional de Jesse & Joy continúa sumando nuevos antecedentes. Esta vez, Jesse Huerta se refirió a los aspectos legales que deberán revisarse tras el término de su etapa musical junto a su hermana, Joy Huerta.

El cantante reconoció que analizará el uso del nombre del dúo y los derechos relacionados con las canciones que ambos compusieron durante su trayectoria. Sin embargo, aclaró que todavía no ha conversado con abogados para definir qué medidas podría tomar.

Jesse Huerta revisará el uso del nombre Jesse & Joy

Según consignó el medio Hola!, uno de los puntos que podría generar conversaciones tras la separación es la utilización del nombre Jesse & Joy en futuros proyectos musicales.

Consultado sobre la posibilidad de que su hermana continúe presentándose bajo esa denominación, Jesse reconoció que aún no ha buscado asesoría legal: "Pues todavía no he hablado con los abogados, pero eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer", expresó.

Por ahora, no existe una resolución legal definitiva ni un acuerdo público conocido sobre quién podrá utilizar el nombre del dúo en los próximos espectáculos.

La situación toma relevancia luego de que se anunciaran nuevas fechas para 2027 de la gira El Amor de México, en las que Joy continuará presentándose sin la participación de su hermano.

En los anuncios de estos conciertos, el nombre de Jesse aparece con una tonalidad más clara que el de Joy, acompañado de una aclaración que indica que los espectáculos se realizarán "sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke".

Sobre este escenario, el músico comentó: "Mientras, ahí está mi nombre haciendo todavía eco con nuestra música y con todo lo que construimos".

Jesse Huerta también abordó las regalías de las canciones

Otro de los aspectos que mencionó el cantante tiene relación con las regalías que genera el catálogo musical de Jesse & Joy, compuesto por canciones que ambos crearon durante años de trabajo conjunto.

En ese sentido, Jesse recalcó que su participación como compositor seguirá vigente, independientemente de la separación profesional del dúo: "Las canciones, pues son parte de los dos", afirmó al ser consultado por los ingresos que generan estos temas.

En la misma línea, agregó: "Mi participación siempre estará ahí en toda mi música. Entonces las canciones no dejan de ser de los compositores".

Jesse Huerta inicia una nueva etapa musical

Mientras se define el futuro de Jesse & Joy, el cantante ya comenzó a desarrollar un proyecto independiente llamado Jesse and the Supernovas.

La agrupación busca darle continuidad a su carrera musical desde una nueva identidad artística y explorar otros caminos creativos.

El proyecto ya presentó su primer sencillo, titulado Interestelar, con el que Jesse Huerta marca el inicio de esta nueva etapa profesional.

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