Pancha Merino suma un triunfo judicial tras retiro de querellas de Andrea Marocchino y su pareja

12 nov. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante avance en tribunales obtuvo la actriz y panelista de televisión Francisca "Pancha" Merino, luego de que su expareja, el empresario italiano Andrea Marocchino, junto a su actual pareja, la psicóloga Beatriz Muñoz, decidieran desistir de dos de las seis querellas por injurias graves que habían interpuesto en su contra.

De acuerdo con los antecedentes judiciales publicados por Las Últimas Noticias (LUN), el conflicto legal se originó tras el quiebre sentimental ocurrido en julio de 2025, episodio tras el cual la comunicadora emitió diversos cuestionamientos públicos contra ambos en distintos programas de farándula.

El retiro de dos querellas

La causa que quedó sin efecto corresponde a dos escritos ingresados por separado en el 8° Juzgado de Garantía, motivados por declaraciones realizadas por la panelista durante distintas emisiones de octubre en el espacio de espectáculos de Canal 13. En dichas acciones legales se solicitaba una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio y una multa de 100 UTM (cerca de $7.244.000).

Según consignó LUN, el tribunal había decidido agrupar ambas presentaciones en una sola causa el pasado 16 de octubre debido a la similitud de los antecedentes. Sin embargo, el 3 de noviembre, el abogado representante de Marocchino y Muñoz, Guillermo Giugliano Jaramillo, optó por retirar formalmente la acción legal, dejando sin efecto esas dos imputaciones.

Las declaraciones incluidas en las acciones legales

Los escritos presentados por los querellantes recopilaban una serie de frases emitidas por Merino en televisión abierta, tanto contra el empresario como contra la psicóloga. En los documentos judiciales se citaban dichos de la actriz como:

"Un italiano enemigo de la pega. Flojo con floja, italiano con promotora y carretero con carretera".

Asimismo, el expediente de Beatriz Muñoz incluía otras declaraciones emitidas por la panelista en pantalla, tales como:

"No es menor que te pongan el gorro con una mina que no te llega ni al talón, o sea, con un piojo resucitado" y "hasta los enemigos tienen que estar a tu altura y ella no está a mi altura", señaló "Pancha" Merino.

Cuatro querellas siguen en curso

Pese a este respiro judicial, al que se suma que el 4° Juzgado de Garantía declaró inadmisibles dos de los tres hechos denunciados por Marocchino por dichos en el programa "Noche de Juegos" (TV+), dejando vigente solo una frase, la batalla en tribunales aún no concluye para la actriz.

Actualmente, siguen en tramitación cuatro causas por injurias: la parte que quedó activa de la querella de Marocchino y la acción presentada por Beatriz Muñoz en el 4° Juzgado de Garantía (declarada admisible en su totalidad), además de otras dos querellas ingresadas por la pareja en el 7° Juzgado de Garantía por declaraciones emitidas en los programas faranduleros de Chilevisión.