Andrea Marocchino se querella contra su expareja Pancha Merino: ¿Qué provocó la demanda por injurias graves?

16 oct. 2026 - 09:15 hrs.

A mediados de 2025, la farándula criolla se estremeció con el mediático quiebre tras siete años de relación entre la actriz Francisca "Pancha" Merino y el empresario italiano Andrea Marocchino.

A más de un año, dicha ruptura sigue dando que hablar, ya que recientemente sumó un nuevo capítulo cuando Marocchino presentó una querella por el delito de "injurias graves" en contra de su expareja.

Tras su separación, Pancha se refirió con duros términos en contra de su ex en varios programas de televisión, acusándolo, entre otras cosas, de haberle sido infiel.

La querella de Marocchino contra Pancha Merino

De acuerdo a Glamorama, la querella de Marocchino es por "injurias graves cometidas a través de un medio de comunicación social" y fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Dicha acusación se basa en dos intervenciones en las que Merino habló del quiebre amoroso en la televisión.

La primera de ellas se dio en Primer Plano, cuando la actriz se refirió a la entrega del departamento que ambos arrendaban, lo que se convirtió casi en una "subtrama" que incluyó una polémica con la arrendadora.

"Andrea dio unos cheques que rebotaron. Ella (la arrendadora) se enojó y (él) no halló nada mejor que ir donde Daniella Campos y Claudia Schmitd, las mejores periodistas del espectáculo chileno —¡Pabre!— a funarme", señaló en dicha oportunidad.

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"¿Y a quién achacaron la limpieza del departamento? A mí. Cuando mi expareja fue el último en cambiarse. Él fue el último en llevarse toda su ropa Cielo Milano pa' su casa, con su polola promotora", añadió.

Además, sostuvo que Andrea "se debió haber encargado de limpiar el departamento. Por último, la polola que trabaja de promotora que vaya a ayudarlo a limpiar, si además no hace mucho".

El otro episodio ocurrió en Plan Perfecto, cuando Pancha volvió a recordar la polémica entrega del departamento y ahondó en la supuesta infidelidad de Marocchino.

"Ella quería entrar al reality, pero a Andrea no le gusta el formato, no le gusta trabajar (...) ¿Se acuerdan que me acusaron de cochina? Yo me cambié un viernes y él el lunes. El último que se cambia es el que tiene que hacer el aseo (...) Le rebotaron los cheques a la dueña. Dentro de esos cheques estaba el aseo", aseguró.

Tras esto, se refirió a la infidelidad, indicando que Andrea "el último mes se portó súper mal. Ponte tú, íbamos a salir y me dejaba plantada. Tres veces me dejó plantada. Y ahí yo empecé a oler".

"Nunca pensé que me estaba siendo infiel, porque yo siempre confié plenamente en él... Me dijo: 'Él te fue infiel desde marzo, porque la conoció en la casa de Mauricio', un amigo de Andrea", agregó.

Tras más de un año de mantener estricto silencio respecto a la ruptura, Marocchino se sintió superado por los dichos de su expareja y ahora deberá ser la justicia quien determine si Francisca Merino cometió el delito de "injurias graves" contra el italiano.

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