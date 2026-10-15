Coni Piccoli confirma su separación tras más de diez años de relación: Se casó hace tres años

15 oct. 2026 - 12:16 hrs.

La actriz y cantante Coni Piccoli confirmó el término de su matrimonio con el publicista Nicolás Achá, con quien mantuvo una relación de más de 10 años. La noticia fue comunicada por la propia intérprete a través de sus redes sociales, donde compartió una reflexión sobre el difícil momento personal que atraviesa.

La exintegrante de BKN utilizó sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores que ambos decidieron continuar sus vidas por separado. La noticia marca el fin de una relación que comenzó a hacerse pública en 2016 y que culminó en matrimonio en diciembre de 2023.

“Ustedes son mi comunidad, me han acompañado durante más de 13 años y han visto toda mi historia… es por eso que siento que les debo contar por algunas cosas que he estado pasando”, escribió Piccoli al comenzar su mensaje, acompañado de una fotografía suya en la playa junto a su mascota.

La reflexión de Coni Piccoli tras el quiebre

En la misma publicación, la influencer explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y enfatizó el cariño que todavía existe entre ambos. “Con Nico decidimos tomar caminos separados. Es un proceso difícil para ambos, pero hay mucho amor y cariño. Es una persona que respeto mucho por los 10 años de relación que tuvimos y siempre será alguien importante para mí”, expresó.

Posteriormente, la actriz compartió una reflexión sobre el significado de cerrar una etapa importante de su vida y cómo los recuerdos permanecen pese al término de una relación. “Hay historias que siempre serán parte de nosotros, aunque la vida nos lleve por caminos distintos. A veces cerrar ciclos también es parte de querer y de crecer, de escucharnos y de ser fieles a lo que sentimos”, agregó.

Finalmente, Piccoli agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y pidió respeto ante la situación que atraviesa junto a su expareja. Su mensaje estuvo marcado por el reconocimiento de la historia que construyeron durante una década y por el cariño que, según sus palabras, permanece entre ambos.

La historia de amor de Coni Piccoli y Nicolás Achá

La pareja hizo pública su relación en 2016. Tras cinco años juntos, en 2021, Achá le propuso matrimonio a Piccoli durante unas vacaciones en Mykonos, Grecia. Dos años después, en diciembre de 2023, ambos contrajeron matrimonio, dando inicio a una nueva etapa que ahora llega a su fin.

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