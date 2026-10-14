"Ya me encuentro descansando en mi hogar": Mauricio Pinilla actualiza su estado de salud tras sufrir descompensación

14 oct. 2026 - 18:00 hrs.

El exfutbolista y comunicador Mauricio Pinilla entregó una actualización sobre su estado de salud, luego de ser internado de urgencia en la Clínica Las Condes durante el martes 13 de octubre, tras sufrir una descompensación que generó preocupación entre sus cercanos.

Este miércoles, el exseleccionado nacional utilizó sus redes sociales para explicar qué le ocurrió y tranquilizar a sus seguidores. En su mensaje, confirmó que ya se encuentra descansando en su hogar y atribuyó el episodio al estrés, las crisis de pánico y la angustia.

El mensaje de Mauricio Pinilla

A través de una publicación en sus historias de Instagram, Pinilla agradeció las muestras de apoyo que recibió durante las últimas horas y entregó detalles de su estado de salud.

“Queridos amigos y amigas, ya me encuentro descansando en mi hogar. Sufrí una descompensación por estrés, crisis de pánico y angustia. ¡Gracias a Dios ya lo superamos y nos encontramos descansando en casa! ¡Gracias por los miles de mensajes que recibí! Los amo y agradezco la preocupación", señaló el exfutbolista.

"Nos vemos pronto para seguir haciéndolos reír y divertirnos mucho. Amor para ustedes. Gracias, gracias, gracias”, agregó Pinilla.

¿Qué le pasó a Mauricio Pinilla?

La preocupación por la salud del exdelantero surgió luego de que llegara al servicio de urgencias de la Clínica Las Condes, acompañado por personas de su entorno, tras presentar dificultades para respirar y palpitaciones aceleradas.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, los síntomas llevaron inicialmente a sospechar de un posible infarto. Sin embargo, los exámenes médicos descartaron una afección cardíaca aguda y Pinilla permaneció bajo observación.

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