Preocupación por Mauricio Pinilla tras ser internado de urgencia: "Pensaron que estaba sufriendo un infarto"

14 oct. 2026 - 05:00 hrs.

Un delicado momento de salud estaría atravesando Mauricio Pinilla, luego de que el martes fuera internado en la Clínica Las Condes tras sufrir una descompensación severa.

Su estado encendió las alarmas por un posible infarto. Sin embargo, los exámenes descartaron una afección coronaria y un cercano atribuyó el episodio a crisis de pánico y angustia.

“Ha sufrido crisis de pánico toda su vida”

Según informó LUN, el exfutbolista llegó cerca del mediodía al servicio de Urgencias, acompañado por amigos. La preocupación inicial fue alta: un cercano relató al medio que "lo primero que pensaron fue que estaba sufriendo un infarto”.

El diario también publicó que el exdelantero habría pasado tres días desconectado y luego comenzó a sentirse mal, con falta de aire y palpitaciones aceleradas.

Tras someterse a exámenes y permanecer bajo monitoreo, los médicos descartaron una afección coronaria. Pese a ello, Pinilla pasaría la noche hospitalizado.

Guido Marcelo, cercano al otrora jugador, explicó el episodio a LUN: "Mauricio ha sufrido toda su vida de crisis de pánico. Él entró hoy a la clínica por crisis de pánico, de angustia”.

Pinilla reveló que sufre de depresión

La situación se conoce semanas después de que Pinilla revelara al mismo medio que enfrenta una depresión que le hizo bajar ocho kilos. En esa ocasión, contó que toma remedios para tratar la enfermedad.

También detalló parte de su tratamiento: "Tomo clonazepam tres o cuatro al día y Neuroval. Soy duro para los medicamentos. Me encantaría no andar con la voz traposa, pero tomo remedios".

Hasta hace pocos días, describía su presente con optimismo. Tras su comentada participación en un programa de canto, aseguraba estar "en su mejor momento", mientras avanzaba en campañas publicitarias y preparaba un pódcast con Gonzalo Valenzuela.

Esa percepción también la compartía Daniela Nicolás, compañera del programa de televisión, quien comentó: "Lo único que sé es que él está lleno de trabajo, feliz, y quedamos en juntarnos a tomar un café para hablar de sus proyectos".

Por su parte, Claudia Videla, quien fue su jefa en ESPN, recordó que Pinilla era responsable y comprometido con sus labores. Aunque lo había visto cansado y con muchas cosas encima, aseguró que no estaba al tanto de su hospitalización.

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