Mauricio Pinilla ante acusaciones de millonaria deuda de pensión de alimentos: "Nunca les va a faltar nada a mis hijos"

12 oct. 2026 - 12:44 hrs.

Mauricio Pinilla salió públicamente a abordar una situación relacionada con su vida familiar y judicial, luego de que en televisión se informara sobre una supuesta deuda por pensión de alimentos con Gissella Gallardo, madre de sus tres hijos.

El tema fue comentado en el programa "Sígueme", donde el periodista Michael Roldán aseguró que el monto pendiente bordearía los $17 millones. Ante la repercusión de estos dichos, el exfutbolista decidió entregar su propia versión a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo Mauricio Pinilla?

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Pinilla explicó que actualmente no existe una pensión de alimentos dictaminada y que está a la espera de que el tribunal determine cuál será el monto que corresponda pagar.

"Les quiero aclarar solamente que el tribunal está a cargo de decidir cuál va a ser la pensión correspondiente, como es normal, y yo soy el hombre más responsable, voy a cumplir con lo que tenga que hacerse y pagar", señaló.

En esa misma línea, agregó: "Por ahora no hay una pensión dictaminada, así que estamos esperando que el tribunal decida. El tribunal decide y se paga lo que corresponde, siempre lo he hecho y siempre lo haré".

El exseleccionado nacional aseguró que sus hijos no quedarán desprotegidos: "Nunca les va a faltar nada a mis hijos, así que no se preocupen".

"Están hablando tonteras"

Según contó Roldán, Pinilla tendría pendientes 235,38 UTM, equivalentes a cerca de $16,98 millones, correspondientes a tres meses: agosto, septiembre y octubre. Además, sostuvo que sus abogados no estarían respondiendo a los representantes de Gallardo.

Sin embargo, el propio Pinilla le respondió directamente: "Los que están hablando tonteras: Roldán, la Ceci y todos, ya se los aclaré por interno y no entendieron. Pero bueno, se los aclaro nuevamente. Así que ¡Basta! ¡Silence!", cerró.

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