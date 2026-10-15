La petición de Gabriel Prieto en su última entrevista, dos días antes de su fallecimiento

15 oct. 2026 - 09:09 hrs.

El actor y docente Gabriel Prieto falleció el domingo 11 de octubre, a los 65 años, luego de enfrentar un complejo periodo de salud. Dos días antes de su muerte, el intérprete había concedido una entrevista en la que expresó sus ganas de volver a trabajar y mantenerse vigente en la actuación.

La conversación tuvo lugar el viernes 9 de octubre, en el podcast Reyes del Drama, conducido por Patricio Reyes, donde repasó distintos momentos de su trayectoria y recordó su paso por producciones televisivas.

En esa instancia, Prieto también compartió una reflexión sobre su situación laboral y las ganas que mantenía de seguir ejerciendo su profesión, pese a las dificultades de salud que había enfrentado en los últimos años.

Gabriel Prieto y sus ganas de seguir trabajando

Durante la entrevista, el conductor Patricio Reyes destacó el trabajo de Prieto junto a sus compañeros de Teatro Aparte y su presencia en teleseries, especialmente en producciones vespertinas.

“Y además que ahí es donde he ejercido la mayor parte de mi trabajo televisivo, en las vespertinas, que me encantan además”, respondió el actor, quien participó en teleseries como Te doy la vida y Hasta encontrarte.

Asimismo, recordó sus experiencias en distintas estaciones televisivas, entre ellas TVN, Mega y Canal 13, donde formó parte de la producción Brujas: “Todas las experiencias que tuve en esas teleseries que hice, primero en TVN, después en Mega y entre medio en Canal 13, son cosas que a uno le llenan”, expresó.

La petición que hizo Gabriel Prieto en su última entrevista

Fue al abordar sus expectativas laborales cuando el intérprete realizó una de las declaraciones más significativas de la conversación, aclarando primero que sus palabras no debían interpretarse como una queja: “Yo tengo muchas ganas... Esto que voy a decir, por favor, que nadie piense que estoy como llorando, porque de llorón, nada”, señaló.

Luego, manifestó directamente su deseo de continuar trabajando: “Pero tengo la natural necesidad, como cualquier ser humano, de trabajar, po’, porque uno no vive del aire”.

Prieto también enfatizó que se sentía en condiciones de retomar sus labores y que conservaba las capacidades necesarias para desenvolverse en la actuación: “Y porque, además, estoy en condiciones de poder hacerlo, no inválido, ciego, tuerno, cojo ni mudo, ni nada”, sostuvo.

“Tengo mi cabeza buena, dentro de lo que se puede, me puedo aprender textos; y sobre todo, amo mi profesión, y sé que las personas que han trabajado conmigo saben lo que puedo dar, y yo también lo sé, ¡y me encanta!”, agregó.

“Tengo mucha energía”: la reflexión del actor tras su enfermedad

En la misma conversación, Gabriel Prieto aseguró que el complejo periodo de salud que atravesó también le permitió mirar su vida profesional desde otra perspectiva: “Tengo mucha energía”, afirmó, antes de plantear que la experiencia le había dado más fuerza para seguir adelante..

“Creo que este antes y después de mi enfermedad yo creo que me dio más energía y fuerza aún, para entender que este es el momento; si estoy acá, es porque tengo, de verdad, mucho que dar todavía, y quiero darlo”, concluyó.

Sus palabras quedaron registradas en la que sería su última entrevista, realizada apenas dos días antes de su fallecimiento.