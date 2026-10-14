Tienen 13 años de diferencia: Registros en redes generan rumor de romance entre Máximo Bolocco y empresaria ligada a la moda

14 oct. 2026 - 19:15 hrs.

La diseñadora y empresaria Karen Blau (35) y Máximo Bolocco (22) dejaron en evidencia los rumores de romance a través de Instagram, con algunos registros que los muestran muy cercanos. La diferencia de edad entre ambos es de 13 años.

Las fotos que despertaron las alertas

Hace unos días, Blau publicó en su cuenta (@karenblauu) 19 imágenes. Entre ellas había tres fotos y un video en los que aparecía muy cerca de Máximo, pero el detalle pasó desapercibido.

En las últimas horas, la situación dio un giro. La diseñadora compartió una romántica foto con Máximo, con la canción “Lady in red”, de Chris de Burgh, de fondo. También mostró un collage con otras seis imágenes junto a él y un video.

A eso se sumó una imagen que Cecilia Bolocco, ex Miss Universo, publicó en su cuenta la semana pasada. Fue tras asistir a un evento en La Moneda relacionado con el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, donde Blau aparece junto a Máximo y a Pepo Daire.

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“Esto forma parte de mi vida privada”

Consultada este martes por su posible nueva relación, la joven respondió con amabilidad, pero sin entrar en detalles a LUN: “Esto forma parte de mi vida privada y no quiero exponer nada; solo te puedo decir que estoy feliz diseñando y a full con nuevos proyectos que pronto saldrán”.

Sobre su presente, agregó: “En el plano personal estoy tranquila y feliz”. Hasta ahora, Máximo Bolocco tampoco ha confirmado de manera oficial su romance con Karen Blau.

¿Quién es Karen Blau?

Oriunda de Concepción y surfista, Blau estudió ingeniería comercial y en 2019 participó en el programa de cocina “El discípulo del chef” (CHV), donde formó parte del equipo de Ennio Carota. Ese mismo año ya había creado la marca Caledonia, que en esa época se dedicaba a trajes de baño.

“Aunque no estudié diseño de vestuario siempre quise diseñar ropa. La marca nació porque hago surf y quería bikinis y trajes de baños distintos y, al mismo tiempo, amistosos con el medio ambiente”, dijo este año a LUN en una entrevista.

Hoy el negocio tomó otro rumbo. “Sigo con la misma marca pero ya no hago bikinis, acabo de lanzar mi nueva colección de ropa hecha en Perú con algodón pima y estoy a full concentrada en mis nuevas colecciones”, comentó.

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