¿Nueva conquista? Las "acarameladas" postales de Máximo Menem Bolocco en su escapada de fin de semana a Valparaíso

12 oct. 2026 - 18:40 hrs.

Durante el fin de semana, Máximo Menem Bolocco, hijo de la exMiss Universo Cecilia Bolocco y el expresidente argentino Carlos Menem, se dio una escapada para disfrutar de la ciudad de Valparaíso.

Sin embargo, su visita a la ciudad puerto no fue en solitario, ya que estuvo en compañía de una joven con la que se dejó ver bastante "acaramelado".

Las postales de Máximo Bolocco

A través de varias historias en su cuenta de Instagram, el joven de 22 años publicó postales urbanas del "puerto principal", lo que tiene relación con sus estudios de arquitectura en la Universidad del Desarrollo (UDD).

Durante su visita a Valparaíso, Máximo también aprovechó para visitar "La Caperucita y el Lobo", uno de los restaurantes más reconocidos y referente gastronómico de la ciudad.

Para inmortalizar esa experiencia, el joven publicó un "collage" en donde, además de mostrar los platos que disfrutó, se dejó ver con su acompañante.

En tres fotos se puede ver a la "pareja": una con ambos en lentes de sol, otra con ambos sonriendo y una última con Máximo abrazando por la cintura a la joven y dándole un beso en la mejilla.

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En otra historia se puede ver a ambos en el balcón del restaurante y en otra, tres fotografías de su "¿nueva conquista?" con lentes de sol al interior del local.

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