Figuras públicas despiden a Gabriel Prieto tras su fallecimiento: "Te recordaremos con el cariño que fuiste generoso en prodigar"

12 oct. 2026 - 10:19 hrs.

La tarde del domingo se confirmó la muerte del actor chileno Gabriel Prieto, a los 65 años. Durante los últimos años, el intérprete enfrentó diversas complicaciones de salud luego de contraer covid en septiembre de 2022.

La noticia fue confirmada por Chileactores, que expresó su pesar por la partida del artista y destacó su trayectoria como formador de nuevas generaciones. “Gabriel es un destacado artista de nuestro colectivo. Hoy lo despedimos con profunda pena, gratitud, admiración y, sobre todo, mucho amor. Su legado ya es parte de nuestra historia”, se afirmó desde el sindicato.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas figuras del espectáculo nacional utilizaron sus redes sociales para recordarlo y destacar su calidad humana, su amabilidad y el cariño que entregaba a quienes compartieron con él.

Actores despiden a destacada figura del teatro y la TV

Entre otros estuvieron Ignacio Achurra, Renato Münster y la figura política Karla Rubilar, quienes le dedicaron palabras de despedida a través de la plataforma "X". Asimismo, otras figuras de la televisión reaccionaron a la publicación de Chileactores para expresar sus condolencias.

Descansa, querido Gabriel. Gran actor, queridísimo y dedicado profesor y, sobre todo, un tremendo tipo. Se te extrañará mucho. https://t.co/q7ieWYIlck — Ignacio Achurra (@IgnacioAchurra) October 12, 2026

Qué pena más grande, Gabriel querido. ?Me quedo con tu alegría, tu cariño y tantos recuerdos. Se va un tremendo actor y una linda persona. Un abrazo a tu familia. Que Dios te reciba en las tablas del cielo. ???? https://t.co/uJwewxlOFR — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) October 11, 2026

Adiós querido Gabriel Prieto. Te recordaremos con el cariño que fuiste generoso en prodigar. Abrazos al cielo, amigo https://t.co/CHEGSeVeCq — Renato Munster (@RenatoMunster) October 12, 2026

El también actor Sebastián Layseca lo despidió diciendo: “¡Qué pena! Descansa Gabrielito”. En tanto, Cristián Riquelme sentenció: “Nooo, pero cómo, un abrazo enorme al cielo”. Muchos otros lo despidieron con emojis.

Recordaron algunos de sus proyectos

Por su parte, las actrices Nathalia Aragonese y Luz Valdivieso compartieron en sus historias de Instagram registros de algunos de los trabajos que realizaron junto a Prieto, como una forma de homenajear al actor y recordar los momentos que vivieron.

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La partida de Gabriel Prieto deja una huella en el teatro y la televisión chilena, tanto por su trabajo sobre los escenarios y las pantallas como por el legado que construyó durante su trayectoria artística y docente.

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