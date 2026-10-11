"Te amo, mi vida" y "el mejor": Hijo de Arturo Vidal se muestra enamorado en redes sociales junto a su polola

11 oct. 2026 - 14:28 hrs.

Hace ocho años, un pequeño niño conocido como "Monito" Vidal se convirtió en uno de los youtubers más reconocidos de Chile. Se trataba de Alonso Vidal, hijo de Arturo Vidal y Marité Matus, quien con apenas nueve años comenzó a compartir videos en redes sociales y rápidamente ganó popularidad al punto de ganar un Copihue de Oro.

Hoy, aquel niño ya tiene 17 años y está viviendo una etapa muy distinta. El joven sorprendió recientemente al mostrar en redes sociales a su polola, quien es una conocida tiktoker nacional.

¿Quién es la polola de "Monito" Vidal?

Se trata de Macarena Antonia, joven de 18 años que cuenta con cerca de 800 mil seguidores en TikTok y que suele compartir contenido relacionado con su vida cotidiana.

Fue precisamente "Monito" Vidal quien decidió mostrar públicamente a la joven, al compartir una fotografía junto a ella en su cuenta de Instagram mientras se daban un beso, acompañado de un corazón rojo.

Macarena, por su parte, decidió compartir la fotografía en su cuenta de TikTok, acompañada por el mensaje "El mejor" junto a un emoji de corazón.

Alonso no tardó en responderle públicamente: "Te amo, mi vida", escribió en los comentarios. Anteriormente, el propio Alonso había compartido en TikTok otra fotografía junto a Macarena, en la que ambos aparecen vestidos de huaso.

El presente de "Monito" Vidal

"Monito" Vidal es recordado por su discurso en los Copihue de Oro 2018 tras coronarse como Mejor Youtuber. Ese día se refirió a su enfermedad de diabetes tipo 1 y comentó ante todo el público: "Les quiero decir a todas las personas, a los niños que sufren enfermedades, que nosotros no tenemos límites y podemos hacer lo que queramos".



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Con el paso de los años, el hijo del King se alejó de las redes sociales y hoy mantiene un perfil bajo, aunque en sus redes sociales ha llamado la atención el cambio físico que ha mostrado a través de algunas fotografías en las que aparece jugando fútbol, tal como su padre.

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