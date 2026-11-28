28 nov. 2026 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular equipo de brigadistas está trabajando en la Región del Biobío para ayudar a prevenir los incendios forestales. Se trata de las cabras de la organización Buena Cabra Chile, que mediante el pastoreo controlado consumen vegetación combustible y contribuyen a mantener cortafuegos de manera natural.

Actualmente, la iniciativa se desarrolla en tres sectores: Florida, Santa Juana y los cerros que rodean el campus de la Universidad de Concepción. En este último punto hay 58 cabras que realizan labores de control de vegetación en una faja cercana a un tendido eléctrico de media tensión, como parte de las medidas preventivas implementadas por la casa de estudios.

Nicolás San Martín, integrante de la organización, explicó que la labor de estos animales es “comerse el material vegetativo combustible y reducirlo lo más que se pueda”. Además, detalló que, al pasar por su sistema digestivo, este material se transforma en abono, lo que permite que “el próximo año el pasto crecerá mucho más verde, más sano, más tierno”.

A diferencia de lo que se podría pensar, estos animales no arrancan las plantas de raíz, sino que las van mordiendo y despedazando. Además, tienen preferencias alimentarias: primero consumen especies como la zarza y los cardos, seguidas de otras hierbas, mientras que dejan para el final el pasto seco y algunos árboles nativos. Por eso, los pastores deben controlar la rotación de los rebaños y trasladarlos a otras fajas una vez que consumen la vegetación invasora.

La organización también trabaja con distintas instituciones y busca apoyo externo para mantener este tipo de proyectos, que permiten controlar la vegetación sin utilizar máquinas ni generar ruido. Su base está en Bosques de Chacalle, en Santa Juana, desde donde trasladan los animales hacia Concepción, Florida y otros sectores durante la temporada de verano.

Por su parte, Rocío Cruces, también integrante de Buena Cabra Chile, detalló que cuentan con 300 cabras preparadas para realizar cortafuegos, mantenerlos y controlar la vegetación en distintos territorios. Además, tienen capacidad para trasladarse a otras regiones y gestionar rebaños locales para implementar esta metodología.

Finalmente, la cantidad de animales y el tiempo que deben permanecer en un lugar dependen de un diagnóstico previo sobre el tipo y volumen de vegetación existente. Las cabras son especialmente útiles para consumir especies invasoras y altamente propagadoras del fuego, como la zarza, la retamilla y el ulex.

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