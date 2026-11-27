27 nov. 2026 - 01:55 hrs.

Durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre se registró un fuerte sismo de magnitud 5,1 en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 01:44 horas. El movimiento telúrico fue informado preliminarmente con una magnitud de 5,7, cifra que posteriormente fue ajustada.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 413 kilómetros al oeste de Isla Guamblin, a 10 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.