Fuerte sismo sacude zona del extremo sur del país: Revisa la magnitud y su epicentro
- Por Cristian Latorre
Durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre se registró un fuerte sismo de magnitud 5,1 en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 01:44 horas. El movimiento telúrico fue informado preliminarmente con una magnitud de 5,7, cifra que posteriormente fue ajustada.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 413 kilómetros al oeste de Isla Guamblin, a 10 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.