27 nov. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en la comercialización de equipos de climatización robados, los que eran ofrecidos a través de Facebook Marketplace, en la comuna de Huechuraba en la Región Metropolitana.

El procedimiento permitió recuperar ocho aparatos avaluados en $4 millones e incautar dos vehículos utilizados para trasladar las especies.

La investigación fue desarrollada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 54ª Comisaría de Huechuraba, luego de que la víctima de un millonario robo detectara que parte de los equipos sustraídos estaban siendo vendidos por redes sociales.

Detectaron equipos robados a la venta en Facebook Marketplace

El procedimiento comenzó cerca de las 11:00 horas del jueves, cuando un empresario de 57 años llegó hasta la unidad policial para entregar nuevos antecedentes sobre un robo ocurrido el pasado 15 de noviembre en su empresa, denominada "Nova Clima", ubicada en calle El Rosal, en Huechuraba.

En aquella oportunidad, Carabineros ya había detenido a una persona en flagrancia. Sin embargo, de los 50 equipos sustraídos, parte de ellos seguía sin ser recuperada.

La situación cambió cuando el afectado advirtió que algunos de los aparatos estaban siendo ofrecidos a través de Facebook Marketplace, por lo que alertó a los funcionarios policiales.

Tras coordinar las diligencias con la Fiscalía Centro Norte, personal de la SIP inició un operativo de seguimiento que terminó cerca de las 17:30 horas en la intersección de las calles Río Paraná y Aconcagua, en la comuna de Conchalí.

En ese lugar, los efectivos interceptaron a los involucrados y recuperaron ocho equipos de aire acondicionado, que fueron reconocidos por la víctima y verificados mediante sus respectivos números de serie.

Cuatro detenidos y dos vehículos incautados

El mayor Pablo Fuentes, comisario de la 54ª Comisaría de Huechuraba, entregó detalles del procedimiento.

"Este procedimiento se origina a raíz de la sustracción de equipos de climatización desde una empresa ubicada en la comuna de Huechuraba. Tras diversas diligencias investigativas relacionadas con la comercialización de estas especies a través de redes sociales, Carabineros logró recuperar ocho equipos de climatización avaluados en cuatro millones de pesos, además de incautar dos vehículos utilizados para su traslado. De las cuatro personas detenidas, tres registran antecedentes policiales", señaló.

Los detenidos corresponden a dos hombres de 27 y 35 años, una mujer de 43 y un adolescente de 17 años. Los tres adultos registran antecedentes policiales, mientras que el menor de edad no mantenía antecedentes.

Además de los equipos recuperados, Carabineros incautó dos automóviles utilizados para transportar las especies: un Ford Explorer y un Kia Sportage. Este último mantenía un encargo vigente por robo desde octubre de 2025.

Los cuatro imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención por el delito de receptación. En tanto, los equipos de climatización recuperados fueron devueltos a su propietario.