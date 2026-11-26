26 nov. 2026 - 20:33 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres fueron detenidos en Valparaíso tras ser vinculados al asalto que sufrió una turista estadounidense en el sector de Cerro Alegre. La víctima caminaba por calle Monte Alegre cuando fue abordada por los sujetos, quienes se movilizaban en un automóvil e intentaron quitarle su teléfono celular.

Durante el ataque, la mujer fue arrastrada y comenzó a gritar, lo que alertó a vecinos del sector. Uno de ellos registró parte de lo ocurrido en un video que posteriormente ayudó a identificar el vehículo en que se desplazaban los presuntos responsables.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, la detención se concretó durante los primeros 40 minutos desde ocurrido el hecho. Además, el automóvil ya era de interés investigativo, debido a que habría sido utilizado en otro robo por sorpresa contra una turista francesa, ocurrido el día anterior y a una cuadra de distancia.

Vehículo era investigado por otro robo a una turista

Desde Carabineros explicaron que el vehículo estaba bajo investigación por su presunta participación en el delito que afectó a la visitante francesa.

“Personal de la sección de investigación policial de esta unidad logra la detención de dos sujetos. Esto se lleva a cabo dentro de los 40 primeros minutos ocurrido el hecho delictivo”, señaló el mayor Felipe Castillo, de la 8° Comisaría de Valparaíso.

En esa línea, detalló que la turista estadounidense “transitaba por calle Monte Alegre y es abordada por dos sujetos, adultos también, los cuales se movilizaban en un vehículo, el cual ya era de interés investigativo policial”.

El funcionario agregó que el automóvil era investigado porque “el día de ayer este vehículo está asociado a un hecho delictivo, específicamente a un robo por sorpresa, a una turista de nacionalidad francesa”.

Los dos detenidos deberán comparecer ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso para el respectivo control de detención.

Vecinos alertan por inseguridad en el sector

El hecho generó preocupación entre los residentes de Cerro Alegre, quienes advirtieron sobre la vulnerabilidad de los turistas que recorren el sector y la necesidad de reforzar la presencia policial.

Una vecina relató que la víctima quedó muy afectada por lo ocurrido: “Ella quedó muy nerviosa y la verdad que todos en realidad quedaron preocupados”.

Otros residentes manifestaron que los delitos contra visitantes se han vuelto una preocupación habitual en el barrio, especialmente por la presencia de personas que se desplazan en vehículos y aprovechan las distracciones para sustraer pertenencias.

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