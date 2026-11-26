26 nov. 2026 - 20:00 hrs.

El fútbol europeo está de luto tras confirmarse la muerte de Ingvar Jónsson, destacado arquero islandés que falleció a los 37 años, pocos meses después de ser diagnosticado con cáncer.

La noticia fue comunicada por su club, el Víkingur, equipo en el que militaba desde hace seis temporadas. Según informaron, el guardameta murió el miércoles 25 de noviembre, acompañado por sus seres queridos.

Jónsson había sido diagnosticado con la enfermedad en junio de este año, pocas semanas después del término de la temporada, y dejó de entrenar debido a su estado de salud.

El mensaje de despedida de su club

A través de un comunicado, el Víkingur confirmó el fallecimiento del futbolista y expresó sus condolencias a la familia y cercanos del deportista.

"Con profundo pesar y gran tristeza, comunicamos que nuestro querido amigo y compañero Ingvar Jónsson, portero del Víkingur, falleció el miércoles 25 de noviembre, en brazos de sus seres más cercanos", señalaron.

Además, el club manifestó su apoyo a sus familiares y destacó el vínculo que mantenía con sus compañeros y los hinchas: "El club y todos los aficionados del Víkingur están junto a su familia y sus seres queridos. Les enviamos nuestras más sentidas condolencias", agregaron.

Fue parte de la histórica Islandia en la Eurocopa 2016

Ingvar Jónsson también tuvo participación con la selección de Islandia, con la que disputó ocho encuentros internacionales.

El arquero formó parte del plantel que protagonizó una de las grandes sorpresas de la Eurocopa 2016, torneo en el que el combinado islandés alcanzó los cuartos de final.

En aquella edición, Islandia consiguió una histórica clasificación tras eliminar a Inglaterra en octavos de final, resultado que marcó una de las páginas más recordadas del fútbol de ese país. Jónsson llevaba seis años defendiendo los colores del Víkingur y continuaba vinculado al club al momento de su fallecimiento.