25 nov. 2026 - 12:10 hrs.

Con una masiva convocatoria y un ambiente marcado por el deporte y la conciencia ecológica, el pasado domingo 22 de noviembre se llevó a cabo la carrera Reforest Running Viña del Mar patrocinada por la Municipalidad de Viña del Mar.

La jornada reunió a cientos de corredores, familias y entusiastas de la vida al aire libre bajo una consigna clara: transformar cada kilómetro recorrido en acción concreta por el medioambiente, mediante la plantación de un árbol nativo por cada participante inscrito.

El evento se desarrolló en el borde costero, con punto de partida en el 5° sector de Reñaca en dirección hacia Concón, trazado que permitió a los asistentes disfrutar de un circuito seguro, dinámico y frente al mar. Desde primeras horas de la mañana, los corredores dieron vida a esta fiesta deportiva que consolidó a Reforest Running como uno de los encuentros socioambientales más relevantes de la Región de Valparaíso.

Además de la competencia deportiva, la iniciativa reafirmó el propósito central de: vincular la actividad física con la educación ambiental y la restauración de ecosistemas locales, fomentando el liderazgo ecológico en niños, jóvenes y la comunidad en general.

"Estamos muy orgullosos de la respuesta de la comunidad. Cada persona que cruzó la meta no solo cumplió un desafío deportivo, sino que dejó una huella verde real que contribuirá directamente a la recuperación de nuestros entornos naturales", destacaron desde la organización.

La realización de esta edición contó con el respaldo y compromiso de las autoridades e instituciones aliadas como Fundación Parque Vaguada, Fundación Teletón, Bomberos de Viña del Mar, Scout Viña del Mar, la Asociación de Batucada de la región de Valparaíso, entre otras instituciones sociales que destacan en la ciudad, quienes se sumaron activamente a esta cruzada por el deporte sustentable.

Tras el éxito de esta jornada en Viña del Mar, ONG Reforest Running continuará desarrollando sus programas de educación ambiental en establecimientos educacionales y preparando las próximas jornadas de reforestación participativa junto a la comunidad.