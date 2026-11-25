25 nov. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

Los accidentes en scooters eléctricos aumentaron un 48,8% durante el tercer trimestre de 2026 y duplicaron las cifras de 2024, según el último reporte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Un total de 247 casos se registraron en julio, agosto y septiembre, con un promedio mensual de accidentes de 82%. Comparado con el tercer trimestre de 2024, los siniestros aumentaron 114,8%.

En su mayoría hombres y de la Región Metropolitana

El 61,5% de los afectados son hombres y el grupo más perjudicado tiene entre 18 y 30 años, con un 41,7%, seguido del grupo de 31 a 40 años, con 37,7%.

La Región Metropolitana concentra el 70% de los siniestros, principalmente en las comunas de Las Condes, Santiago, Providencia, La Florida y San Miguel.

Además, los accidentes entre las 18:00 y las 23:59 horas experimentaron un alza del 107%. Sin embargo, el horario crítico es entre las 07:00 y las 11:59 horas, con un 49%.

Diciembre, el más con más casos

Desde la ACHS indicaron que, en los últimos dos años, diciembre fue el mes que concentró más accidentes de trayecto en scooter.

Ante este escenario, se hizo un llamado a respetar la velocidad máxima de 25 km/h, evitar circular por las veredas y mantener siempre una conducción precavida.

Asimismo, se enfatizó en el uso de un casco certificado y la revisión periódica del scooter para asegurarse de que los frenos y las luces se encuentren en buen estado.