26 nov. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo del espectáculo turco está viviendo un escándalo de proporciones luego de que varias figuras públicas fueran detenidas en el marco de una investigación por una presunta red de drogas y prostitución.

Dentro de las personalidades detenidas se encuentra la actriz Deniz Çakir, reconocida por interpretar a la sultana Sah, princesa otomana hermana de Solimán el Magnífico, en la teleserie "El Sultán". Además, fue protagonista de la teleserie "Iffet", que transmitió Mega en el año 2017.

Çakir fue detenida junto a otras 22 personas, entre las que se encuentran el cantante y actor Özcan Deniz, la actriz Burcu Özberk, la figura televisiva Murat Ceylan y otras personalidades de la industria del entretenimiento del país euroasiático.

Investigan presunta red de drogas y prostitución

De acuerdo a medios internacionales, la Oficina del Fiscal Jefe de Estambul explicó que la investigación cubre un "presunto tráfico de drogas, distribución y posesión de sustancias ilícitas, uso de drogas y ofensas relacionadas con la prostitución".

Sin embargo, los investigadores indicaron que "las últimas órdenes de detención persiguen específicamente el uso y posesión de drogas". Además, no se detallaron los delitos imputados a cada uno de los 23 detenidos.

Según el Daily Beirut, la justicia emitió 35 órdenes de detención "tras evaluar las declaraciones de los sospechosos, los testimonios de testigos y los informes periciales relacionados con el análisis de teléfonos móviles y material digital incautado, además de otras declaraciones testimoniales".

Desde octubre de 2025, las autoridades turcas han realizado varias operaciones similares que han involucrado a figuras de la industria del entretenimiento, con algunos teniendo que someterse a exámenes toxicológicos.

En Turquía, gobernado desde 2003 por el conservador islamista Recep Tayyip Erdogan (como primer ministro y presidente), tiene una política de cero tolerancia con las drogas, la que se aplica tanto a los nacionales como a los turistas.

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