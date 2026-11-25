25 nov. 2026 - 19:30 hrs.

Andy Taylor, guitarrista que formó parte de la alineación clásica de Duran Duran, falleció a los 65 años tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer de próstata. La noticia fue confirmada este miércoles por su familia y sus compañeros de banda, según informó el medio estadounidense Variety.

De acuerdo con el comunicado, el músico murió el lunes 23 de noviembre en su casa y rodeado de sus seres queridos. Su esposa, Tracey Wilson, lo recordó como un hombre profundamente dedicado a su familia y agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores durante los años que enfrentó la enfermedad.

El legado de Andy Taylor en Duran Duran

Taylor fue una pieza fundamental en los primeros años de Duran Duran, agrupación británica que alcanzó reconocimiento internacional durante la década de 1980 con canciones como Hungry Like the Wolf, Rio y The Reflex. Su guitarra contribuyó a definir el sonido de la banda, que combinó pop, rock y new wave.

El músico se incorporó al grupo en 1980 y permaneció en él hasta 1986, cuando inició otros proyectos musicales. Entre ellos destacó The Power Station, supergrupo que formó junto a John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson. A comienzos de los años 2000 volvió a reunirse con la formación original de Duran Duran.

Su lucha contra el cáncer de próstata

En 2022, Taylor fue incluido junto a sus compañeros en el Salón de la Fama del Rock and Roll, aunque no pudo asistir a la ceremonia debido a su estado de salud. Ese mismo año se conoció públicamente que había sido diagnosticado con cáncer de próstata metastásico en etapa 4 en 2018.

Tras conocerse su muerte, sus compañeros Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor destacaron su aporte a la historia de la banda y recordaron que su interpretación ayudó a impulsar las canciones que llevaron a Duran Duran a escenarios de todo el mundo.

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