25 nov. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

A casi una década de haber dejado Chile en 2017 para radicarse en Miami, el actor argentino Luis Ángel Buzzio, recordado popularmente por su personaje de "Pichulotote" en Morandé con Compañía, mantiene plenamente activa su carrera actoral en Estados Unidos, donde ha sumado participaciones en teatro, infomerciales, series como El supermercado (2025) y cintas como El vendedor (2025).

A ese recorrido sumó recientemente una experiencia inmersiva en vivo tras superar un casting para integrar el elenco de Sounds of Screams, un megaparque temático de terror y Halloween ubicado en Florida que cuenta con cinco casas embrujadas y diversas zonas de miedo al aire libre.

Su papel como vikingo cazador en Florida

En conversación con Radio Bío Bío, el artista detalló el rol que desempeñó durante la temporada de otoño en el recinto norteamericano: "Mi personaje es un vikingo cazador. Mi misión es acechar, perseguir y aparecer en el momento menos esperado. El público nunca sabe exactamente desde dónde puede surgir la próxima amenaza, y justamente ahí está la magia del personaje y de toda la experiencia".

Respecto a la dinámica dentro del sector ambientado en territorios vikingos, donde debía recibir a los visitantes, guiarlos por embarcaciones y perseguirlos antes de que lograran escapar, Buzzio valoró salir de la comedia tradicional para explorar el suspenso ante el público.

"Nunca había vivido una experiencia inmersiva de estas características, ni había trabajado anteriormente en lo que aquí se conoce como una zona de miedo. Y puedo asegurar algo: la gente entra para pasar miedo y miedo va a pasar".

Su vínculo con Chile

Durante la entrevista con el citado medio, el intérprete también repasó el peso que tuvieron sus casi dos décadas en la televisión nacional dentro de su desarrollo profesional actual: "La vida primero me dio la posibilidad de trabajar durante 19 años en mi querido Chile, en un gran programa de televisión, y ahora Estados Unidos me está dando la oportunidad de seguir creciendo como actor, haciendo cine, teatro y televisión".

De hecho, tras la publicación de notas que hablaban de una supuesta "reinvención" fuera de la pantalla chica, el propio actor utilizó su cuenta de Instagram para precisar que su presente en Norteamérica es una continuación directa de su oficio.

"En ningún momento me reinventé; gracias a la hermosa recepción de tantos años que me dio Chile, pude hacer mi misma carrera de actuación aquí en los Estados Unidos, creciendo mucho más con nuevas producciones de televisión, cine y teatro", recalcando que su paso por el parque temático fue un proyecto actoral más dentro de una trayectoria que sigue en marcha desde sus icónicas participaciones como “Pichulotote” en Morandé con Compañía.