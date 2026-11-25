25 nov. 2026 - 19:23 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo este miércoles al hombre acusado de asesinar a su expareja y de agredir sexualmente a la madre de ella, en un hecho ocurrido en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

De acuerdo con información publicada por Emol, el procedimiento se concretó durante esta tarde en departamentos de la misma comuna. La captura se produjo luego de que el sujeto se diera a la fuga tras el ataque y fuera intensamente buscado por las policías.

El caso generó conmoción por la violencia de los hechos. Según los antecedentes difundidos, el acusado habría asfixiado a su expareja con una bolsa en la cabeza y posteriormente golpeado y atacado sexualmente a la madre de la víctima.

Será formalizado por femicidio consumado y frustrado

El detenido será formalizado durante este jueves por los delitos de femicidio consumado, por la muerte de su expareja, y femicidio frustrado, en relación con el ataque contra su exsuegra.

Otro antecedente relevante es que el sujeto mantenía una prohibición de acercamiento respecto de la mujer fallecida, luego de que existiera una denuncia previa por violencia intrafamiliar.

La detención se realizó ante la presencia de vecinos del sector, quienes reaccionaron con indignación al conocer la captura del acusado.

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