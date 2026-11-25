25 nov. 2026 - 18:51 hrs.

Una compleja situación se vive en la costa de California, Estados Unidos, debido a un episodio de mareas excepcionalmente altas y fuertes marejadas que este miércoles 25 de noviembre provocaron inundaciones en distintas localidades. Uno de los sectores más afectados fue Pacifica, donde el agua avanzó por las calles, ingresó a viviendas y obligó a algunos residentes a abandonar sus hogares.

La fuerza del oleaje también provocó daños en la infraestructura costera. Una enorme ola golpeó el muelle municipal de Pacifica y derribó una sección de su extremo, en un episodio que quedó registrado en imágenes difundidas en redes sociales.

La emergencia se concentró especialmente en el barrio de Sharp Park, donde vecinos intentaron contener el avance del agua con bombas de achique, mientras distintos registros mostraban contenedores de basura flotando por las calles inundadas.

Olas gigantes derribaron parte del muelle de Pacifica

Uno de los registros más impactantes de la jornada muestra el momento en que una ola golpea el muelle de Pacifica y provoca el desprendimiento de una parte de su estructura, que termina cayendo al océano.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por medios locales, el muelle ya permanecía cerrado desde comienzos de año, luego de que una parte de su acceso comenzara a presentar grietas y deterioro.

La inundación también alcanzó sectores de Pacifica State Beach y tramos de la autopista 1, una de las principales rutas que recorren la costa californiana.

En Clarendon Road, una de las calles afectadas, el agua llegó a una altura de al menos 45 centímetros y alcanzó las puertas de las viviendas. Algunos residentes debieron evacuar junto a sus mascotas ante el avance del mar.

¿Qué provocó las inundaciones en California?

El fenómeno está relacionado con las denominadas king tides, conocidas como mareas reales o mareas excepcionalmente altas, que se producen cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra intensifica la atracción gravitatoria sobre los océanos.

En esta oportunidad, el fenómeno coincidió con condiciones oceánicas y meteorológicas que aumentaron el riesgo de inundaciones. Según los antecedentes reportados, los efectos asociados a El Niño, una tormenta y los fuertes vientos contribuyeron a elevar el nivel del Pacífico y generar un oleaje especialmente potente.

Las mediciones también reflejaron la magnitud del episodio. El martes, San Francisco registró una marea de 2,51 metros en el indicador de Crissy Field, superando el récord anterior para noviembre, de 2,43 metros, establecido en 1982.

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) pronosticó que el nivel del agua podría alcanzar los 2,59 metros en ese punto, lo que representaría un nuevo máximo en más de cuatro décadas.

Además, una boya ubicada a unos 29 kilómetros al oeste de San Francisco registró olas significativas de 5,6 metros poco antes de las 9:00 horas.

Emiten alertas y cierres preventivos en otras localidades

Pacifica no fue la única comunidad afectada por las condiciones del mar. Desde Stinson Beach, en el condado de Marin, hasta Santa Cruz, las autoridades dispusieron cierres preventivos y emitieron advertencias ante el riesgo de que el agua alcanzara viviendas, caminos e infraestructura cercana a la costa.

En Stinson Beach, los bomberos emitieron una advertencia de evacuación para las primeras dos viviendas ubicadas detrás de la playa en cada una de las calles perpendiculares al litoral. En tanto, en Santa Cruz las playas permanecieron cerradas y el muelle de la ciudad fue clausurado temporalmente.

En Capitola también se emitió una advertencia de evacuación para algunos sectores, mientras que en San Francisco el agua cubrió zonas de Ocean Beach y superó las barreras de protección en distintos puntos de la costa.

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse alejada de playas, muelles y espigones, advirtiendo que las condiciones del océano podían cambiar rápidamente.

Las alertas por inundaciones costeras y oleaje peligroso se mantuvieron vigentes durante la jornada, en medio de la preocupación por el impacto que las mareas y las grandes olas podían provocar en las comunidades del litoral.