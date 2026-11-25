25 nov. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que el alza del dólar puede generar presiones sobre los costos de importación y afectar las metas de inflación, aunque sostuvo que el fenómeno responde al contexto internacional y descartó pronunciarse sobre una eventual intervención para frenar el avance de la divisa, al señalar que esa decisión corresponde al Banco Central.

“La subida del dólar siempre representa un problema, porque puede generar presiones de costo y porque afecta los objetivos de inflación. Es decir, mientras más caro está el cambio del dólar, mayor es el costo de lo que Chile importa y eso suele traspasarse a los precios”, explicó el ministro de Hacienda a la prensa en el Congreso.

Agregó que existe “una conversación permanente con el Banco Central en los ámbitos institucionales, como las Reuniones de Política Monetaria, en las que el organismo define sus decisiones”.

Ante la pregunta si se debe intervenir para frenar el avance de la divisa, el ministro aseguró que “no es mi opinión sobre el tema y no me corresponde, es un tema del Banco Central”.

“Hay que cuidar la plata, los gastos y estar siempre atentos. Es de esperar que esta situación sea transitoria y se debe al contexto internacional, pues, el dólar está subiendo en todo el mundo”, agregó Quiroz.

Según el secretario de Estado, lo que ocurre en el mundo “confirma nuestro énfasis en la prudencia fiscal”, es decir, “no gastar más de lo que el Estado puede financiar con ingresos conservadores”.

Precio del cobre

El precio del cobre acumuló su duodécima caída consecutiva en la Bolsa de Metales de Londres, con una pérdida de 16,59%, la mayor racha bajista desde que existen registros (2005). Este miércoles retrocedió 2,76%, hasta los US$5,3 la libra, su menor valor desde el 16 de diciembre, borrando todas las ganancias acumuladas durante el año.

Pese a esto, Quiroz aseguró que “es un precio muy positivo para Chile. A este precio los proyectos van a continuar, se va a seguir invirtiendo; sigue siendo un precio tremendamente atractivo en términos históricos. El precio arriba de US$6 la libra era extraordinario, pero este precio sigue siendo un precio muy atractivo”.

“Confirma nuestro énfasis en la prudencia fiscal; nosotros los números fiscales y las predicciones de gastos las hemos calculado con el precio del cobre a largo plazo, no con los precios que estábamos viendo hace unos meses”, aseguró.

Añadió que “siempre nos hemos puesto en el escenario en que el precio del cobre baje, así que está dentro de las cosas que pueden ocurrir; no estamos administrando el país suponiendo que todas las cosas van a ser del precio del cobre siempre por ahí arriba”.

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