25 nov. 2026 - 17:35 hrs.

Este jueves 26 de noviembre, cuando se cumplen exactamente siete años desde que una bomba lacrimógena impactó en su rostro y la dejó ciega, la senadora Fabiola Campillai presentará una querella contra quienes encabezaban Carabineros, según comentó la parlamentaria a Mega Investiga. La acción apunta al entonces general director, Mario Rozas; al subdirector, Diego Olate; y al director nacional de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez.

El impacto ocurrió la tarde del 26 de noviembre de 2019, durante el estallido social. El disparo fue efectuado por el entonces capitán de Carabineros Patricio Maturana y le provocó a Campillai lesiones graves e irreversibles: perdió por completo la visión, el gusto y el olfato.

La acción judicial será presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de “apremios ilegítimos en su faz omisiva con resultado de lesiones graves gravísimas”. El escrito solicitará que la querella se acumule a la investigación del denominado “Caso Alto Mando”, que lleva adelante el Ministerio Público.

La presentación se conoce cuando la causa ya dejó de estar en manos de la fiscal Ximena Chong y el fiscal regional Francisco Jacir se apresta a tomar decisiones sobre la investigación. El caso es considerado débil por no pocos al interior del Ministerio Público, por lo que la aparición de la senadora le dará la posibilidad de solicitar diligencias y premura en el caso que ya lleva más de dos años formalizado.

La salida de Chong

Hasta el mes pasado, la indagatoria contra los exgenerales era liderada por Chong. Tras ser apartada del caso, quedó a cargo de Jacir, jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El plazo de investigación vence el próximo 6 de enero. Para esa fecha, la Fiscalía deberá comunicar su cierre y definir si presenta acusación contra los exgenerales, solicita el sobreseimiento o decide no perseverar.

Rozas, Yáñez y Olate fueron formalizados en octubre de 2024. Entonces, Chong les imputó no haber adoptado medidas eficaces para impedir los hechos cometidos por el personal bajo su mando, pese a contar con atribuciones para intervenir.

“Busco justicia plena por mí y por todas las víctimas del estallido social que siguen esperando. Hay muchas víctimas que se han quitado la vida esperando justicia. Estamos cansados de que no haya justicia y reparación. No quiero que el proceso se cierre sin que haya responsables y si puedo representar un poco a las demás víctimas, lo voy a hacer para que haya justicia para todos”, dijo Campillai a Mega Investiga.

En 2022, Maturana fue condenado a 12 años y 183 días de prisión. Sin embargo, el próximo 2 de diciembre accederá a la libertad condicional. Campillai calificó el beneficio como un “acto de impunidad” y ahora busca que se establezca la responsabilidad de quienes estaban al mando de la institución.

“A quien me disparó ya lo condenó la justicia. Falta que respondan quienes mandaban”, afirmó.

“Voy a presentar esta querella contra los generales que encabezaron Carabineros durante el estallido social por no aportar medidas para detener el mal uso de las bombas lacrimógenas y los perdigones contra la población”, añadió la congresista.

Campillai sostiene que, entre el inicio del estallido social, el 18 de octubre de 2019, y el día en que fue herida, el 26 de noviembre, el alto mando tuvo tiempo suficiente para hacer cumplir las normas sobre el uso del armamento.

“Rozas, Yáñez y Olate tuvieron el tiempo suficiente, un mes, para poder haber evitado lo que pasó. No fui solo yo, fue también Gustavo Gatica y otras 200 personas las afectadas. Y ellos como alto mando no hicieron nada, no advirtieron lo que estaba ocurriendo con estas violaciones sistemáticas a las personas. Esos armamentos no eran solo disuasivos, pudieron ser letales. Estuve casi dos semanas en la UCI y pudo ser letal en mí”, denunció.

La libertad condicional de Maturana “naturalmente duele e influye mucho” en la decisión de presentar la querella, sostuvo Campillai. “Pero acá es el llamado a la justicia plena, porque con el capitán Maturana la justicia llegó al último eslabón de la cadena”, dijo.

“Efectivamente él me atacó, fue condenado y tiene que cumplir su pena en la cárcel, pero él ha dicho en una entrevista por YouTube que la institución lo entregó y por eso pedimos que lo citen a declarar”, agregó.

La acción judicial también solicitará que declaren el capitán Jorge Fernández Sepúlveda, el teniente Jorge Garrido, el subteniente Edgar Maldonado y los demás integrantes del piquete, además de funcionarios de la 62ª Comisaría.

Karinna Fernández, litigante en el caso Alto Mando y abogada de Campillai junto a Alejandra Arriaza y Sebastián Velásquez, sostiene que el uso de carabinas lanza gases contra el cuerpo de las personas estaba documentado antes del 26 de noviembre de 2019.

La querella detalla que, de los 228 hechos incluidos en la formalización del alto mando, 71 corresponden a disparos con munición de 37 milímetros efectuados directamente contra personas. De esos casos, 44 ocurrieron entre el 18 de octubre y el 25 de noviembre. En 21, las lesiones afectaron los ojos, y 20 se produjeron entre el 11 y el 25 de noviembre, después de que se restringiera el uso de la escopeta antidisturbios.

Según el Ministerio Público, tras la reducción del uso de esa arma aumentó la utilización de la escopeta lanza gases, que no requería un operador certificado.

Este mes, la Fiscalía incorporó a la causa la declaración de un experto de Forensic Architecture, organismo con sede en Inglaterra. La entidad realizó un peritaje audiovisual que concluyó que durante el estallido hubo un uso “indiscriminado” de escopetas antidisturbios.

El análisis consideró las distancias de los disparos, sus ángulos y las trayectorias de los proyectiles vinculados a lesiones oculares. Según el peritaje, en los casos analizados los uniformados no cumplieron el Protocolo de Orden Público de Carabineros ni la Directiva Complementaria del Reglamento de Armamento y Municiones N.º 14, vigentes al momento de los hechos.

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