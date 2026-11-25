Calor extremo: Meteorología actualiza aviso por "altas temperaturas" para zonas de siete regiones del país
¿Qué pasó?
Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "altas temperaturas" que afectará las zonas de siete regiones del país, las que responden a la condición sinóptica de una "dorsal en altura".
La medida estará vigente desde la tarde del miércoles 25 de noviembre hasta el sábado 28 del presente mes.
¿Qué zonas se verán afectadas y cuánto podrían registrar?
De acuerdo con la DMC, las zonas afectadas están en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. El detalle es el siguiente:
Región de Coquimbo
- Litoral: 21°-23° (miércoles 25).
- Cordillera Costa: 28°-30 (miércoles 25).
- Precordillera y valles precordilleranos: 30°-32° (miércoles 25).
Región de Valparaíso
- Litoral: 22°-24° (miércoles 25).
- Cordillera Costa: 31°-33° (miércoles 25).
- Precordillera y valles precordilleranos: 32°-34° (miércoles 25), 32°-34° (jueves 26), 32°-34° (viernes 27) y 32°-34° (sábado 28).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 29°-31° (miércoles 25), 29°-31° (jueves 26), 29°-31° (viernes 27) y 29°-31° (sábado 28).
- Valle: 31°-33° (miércoles 25), 31°-33° (jueves 26), 31°-33° (viernes 27) y 31°-33° (sábado 28).
- Precordillera: 30°-32° (miércoles 25), 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28)
Región de O'Higgins
- Litoral: 21°-23° (miércoles 25) y 21°-23° (jueves 26).
- Cordillera Costa: 29°-31° (miércoles 25), 29°-31° (jueves 26), 29°-31° (viernes 27) y 29°-31° (sábado 28).
- Valle: 30°-32° (miércoles 25), 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
- Precordillera: 30°-32° (miércoles 25), 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
Región del Maule
- Litoral: 22°-24° (miércoles 25) y 22°-24° (jueves 26).
- Cordillera Costa: 29°-31° (miércoles 25), 29°-31° (viernes 27) y 29°-31° (sábado 28).
- Valle: 30°-32° (miércoles 25), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
- Precordillera: 30°-32° (miércoles 25), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
Región del Ñuble
- Litoral: 22°-24° (miércoles 25), 23°-25° (jueves 26), 22°-24° (viernes 27) y 22°-24° (sábado 28).
- Cordillera Costa: 28°-30° (viernes 27) y 28°-30° (sábado 28).
- Valle: 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
- Precordillera: 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
Región de Biobío
- Litoral: 23°-25° (jueves 26), 22°-24° (viernes 27) y 22°-24° (sábado 28).
- Cordillera Costa: 28°-30° (jueves 26), 28°-30° (viernes 27) y 28°-30° (sábado 28).
- Valle: 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
- Precordillera: 30°-32° (jueves 26), 30°-32° (viernes 27) y 30°-32° (sábado 28).
¿Qué significa un aviso de la DMC?
La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
A raíz de lo anterior, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada, sobre todo si realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
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