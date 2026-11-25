25 nov. 2026 - 13:07 hrs.

Un presunto femicidio íntimo se registró la madrugada de este miércoles en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso, luego de que un hombre fuese acusado de asesinar a su pareja, una chilena de 31 años.

El hecho ocurrió en un block de departamentos ubicado en calle Rafael Fabres, hasta donde llegaron detectives de la Brigada de Homicidios y de Criminalística de la PDI, por instrucción del Ministerio Público.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la unidad especializada, explicó que la víctima "presentaba diversas lesiones y su causa de muerte correspondería a una asfixia por sofocación".

Madre de víctima habría sido atacada sexualmente

La investigación también permitió establecer que la madre de la mujer llegó hasta el departamento y fue atacada por el presunto responsable, un hombre chileno de 24 años.

Según detalló Gallardo, el sujeto agredió a la mujer con "un elemento cortante" y posteriormente escapó del lugar. La madre de la víctima fue trasladada a un recinto asistencial.

Por su parte, la fiscal Gabriela Fuenzalida indicó que la mujer "habría sido víctima de una agresión sexual por parte de esta persona".

El imputado, que cuenta con antecedentes policiales, ya está identificado; "no obstante, se encuentra prófugo en este momento", por lo que se realizan diligencias para dar con su paradero, declaró el detective.

En el sitio del suceso, los equipos especializados trabajan en el levantamiento de evidencias, el empadronamiento de vecinos y la recopilación de testimonios.

Además, la PDI analiza registros de cámaras de seguridad para reunir antecedentes para capturar al sospechoso y ponerlo a disposición del Juzgado de Garantía.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.