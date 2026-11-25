25 nov. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

Con la inauguración oficial de la renovada Piscina Tupahue, ubicada en el Cerro San Cristóbal, Parquemet dio el puntapié inicial a la temporada de piscinas en los parques metropolitanos, abriendo sus puertas al público desde esta tarde a las 14:00 horas tras obras de remodelación que superaron los $360 millones en inversión.

El recinto funcionará de martes a domingo, permaneciendo cerrado los lunes por trabajos de mantención, con una capacidad cercana a las 800 personas por día, mientras continúan los trabajos estructurales para habilitar la Piscina Antilén de cara a la próxima temporada y se evalúa sumar un tercer espacio acuático.

Novedades y panoramas para el verano

Durante la apertura, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, destacó la reparación del estanque del recinto y adelantó la cartelera estival para la red de 28 parques urbanos:

"Efectivamente, arreglamos el estanque, que es el que estaba malo, lo dañaron con la construcción del teleférico, así que eso nos permitió partir la temporada como partía antes, así que estamos muy contentos. Ya desde hoy día en la tarde se pueden venir a la piscina Tupahue y cuando sea la vacación de los niños, se viene Verano en tu Parque, juegos de agua, cine a la estrella, autocine, viene con todo el Parquemet este verano".

Por su parte, la directora (s) de Parquemet, Andrea Alvarado, subrayó las mejoras realizadas en la infraestructura del recinto: "Estamos supercontentos, este año hicimos un mejoramiento importante en todo el sector de camarines, las guardarropías, tenemos más de 120 lockers, nuevos baños mejorados, piscina, loza, así que invitamos a toda la gente que pueda venir a acercarse a la piscina Tupahue".

Con esto, también se da por inaugurada la temporada en los parques Santa Mónica, el Parque de la Familia y Mapocho Río.

Precios y quiénes entran gratis

Según detallaron las autoridades del parque, las tarifas y beneficios de acceso para esta temporada son los siguientes:

Público general (adultos) : $7.000.

: $7.000. Niños de 3 a 13 años : $4.000

: $4.000 Entrrada liberada : niños menores de 3 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad presentando su credencial (quienes además pueden ingresar sin costo junto a un acompañante).

: niños menores de 3 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad presentando su credencial (quienes además pueden ingresar sin costo junto a un acompañante). Plan de gratuidad los martes: Cada martes se habilita el acceso gratuito para colegios vulnerables y escuelas de natación, previa inscripción en el sitio web oficial www.parquemet.cl.

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