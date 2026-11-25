25 nov. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de tres delincuentes ingresó la noche del lunes a robar a departamentos de un edificio ubicado en calle Dublé Almeyda, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Según el reporte, los sujetos permanecieron entre 25 y 30 minutos en las inmediaciones, simulando ser ciclistas, utilizando cascos y con el rostro cubierto.

Posteriormente, escalaron hasta un departamento del segundo piso, donde cortaron la malla de seguridad para ingresar y sustraer varias especies de valor.

No lograron robar segundo departamento

La víctima relató que los desconocidos "me robaron computadores, me robaron tablets, registraron cajones”.

También señaló que los vecinos comenzaron a escuchar ruidos y que los sujetos, quienes aparentemente estaban coordinados mediante celulares, se dieron a la fuga al notar que habían sido descubiertos.

Los individuos también intentaron entrar a una segunda vivienda, donde reside una adulta mayor de cerca de 90 años.

"Tres sujetos entraron a nuestro hogar, levantaron el portón, lo descarrilaron, lo dejaron abierto unos minutos y posterior a eso se fueron”, contó. Diez minutos después, regresaron.

Uno de los delincuentes se quedó vigilando las bicicletas

De acuerdo con los antecedentes entregados por los residentes, uno de los involucrados habría permanecido en el exterior vigilando las bicicletas, mientras los otros ingresaban a los inmuebles.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas. Los afectados aseguraron que llamaron a Seguridad Municipal y Carabineros, pero que no recibieron asistencia durante la noche.

Según vecinos, les habrían indicado que debían acudir personalmente a realizar la denuncia. Hasta el momento del reporte, Carabineros no había entregado una versión oficial sobre el robo.