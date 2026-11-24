24 nov. 2026 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el accidente de tránsito que dejó seis integrantes de una familia fallecidos en la comuna de Dalcahue, en la isla de Chiloé, luego de que la Fiscalía entregara una primera hipótesis sobre cómo se habría producido la colisión.

El fiscal de Castro, Enrique Canales, informó que un reporte preliminar estableció como causa basal probable del accidente que el conductor del vehículo en que se desplazaba la familia habría perdido el control del automóvil y se habría cambiado hacia la pista contraria, impactando a otro vehículo que circulaba en sentido opuesto.

Se trata del padre de la familia fallecida, quien conducía el automóvil en el que viajaban su pareja y sus cuatro hijos. No obstante, el persecutor precisó que esta hipótesis todavía debe ser contrastada con los resultados de las pericias pendientes.

Fiscalía apunta a cambio de pista del conductor fallecido

En una declaración, el fiscal Enrique Canales explicó que la investigación ha continuado avanzando tras el accidente ocurrido el domingo 22 de noviembre en la denominada recta Butalcura.

"Se ha recibido un informe preliminar, que establece como causa basal probable, es decir, la que ocasionó este accidente, es que el conductor fallecido, por alguna razón que aún se encuentra en estudio, perdió el control del móvil, cambiándose a la pista contraria y colisionando con alta energía a un vehículo que circulaba en dirección contraria", señaló.

El persecutor agregó que, por ahora, esta explicación es la hipótesis que tiene mayor fuerza dentro de la investigación, aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre las circunstancias del siniestro.

Peritajes mecánicos e informes forenses siguen pendientes

El fiscal Canales explicó que aún esperan los resultados de distintas diligencias para esclarecer completamente la dinámica del accidente.

Entre los antecedentes pendientes se encuentran los informes finales del trabajo realizado en el sitio del suceso, las pericias mecánicas a los vehículos involucrados y los informes médicos y forenses.

"Por ahora esta hipótesis preliminar es la que tiene mayor fuerza, pero estamos a la espera de los informes finales que incluyen no solo el trabajo en el sitio del suceso, sino también las pericias mecánicas a los distintos vehículos, además de los informes médicos y forenses que se encuentran pendientes", precisó.

La colisión ocurrió a la altura del kilómetro 1.152 de la Ruta 5, en el sector de la recta Butalcura, en Dalcahue. En el automóvil que habría cruzado de pista viajaban Francisco González (34), Vexi Núñez (35) y sus cuatro hijos, de 15, 12, 5 y 3 años, quienes fallecieron producto del impacto.

En el segundo vehículo viajaban cinco personas, entre ellas tres funcionarias de Carabineros y dos menores de edad, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados hasta el Hospital de Castro.

La investigación continúa a cargo del Ministerio Público, mientras se esperan los resultados de los peritajes para establecer de manera definitiva cómo se produjo el accidente.