25 nov. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte económico mensual que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a las personas que cumplen con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

El beneficio está destinado a quienes tienen 65 años o más, independientemente de si se encuentran pensionados o continúan trabajando. Además, existe una plataforma que permite consultar si una persona tiene pagos de la PGU que todavía no han sido cobrados.

¿Cómo revisar si tienes dinero de la PGU sin cobrar?

Para realizar la consulta, se debe ingresar al sitio habilitado por ChileAtiende, donde es necesario completar los datos del RUN y la fecha de nacimiento. (AQUÍ)

Si el sistema indica que la persona es beneficiaria, podrá solicitar la PGU y seleccionar la modalidad en que desea recibir el pago.

¿Cuál es el monto que entrega la PGU?

La cantidad de dinero que recibe cada beneficiario depende de su pensión base.

Quienes tienen una pensión base de hasta $789.139 pueden recibir un máximo de $231.732.

Para las personas con una pensión base entre $789.140 y $1.252.602, el monto es variable.

Quienes tienen una pensión base desde $1.252.603 no pueden acceder al beneficio.

En el caso de las personas de 75 años o más, el monto máximo de la PGU puede alcanzar los $250.275, de acuerdo con la reforma de pensiones.

¿Dónde consultar por dudas sobre la PGU?

Quienes necesiten más información sobre este beneficio pueden comunicarse con ChileAtiende a través del call center 101. Si llaman desde el extranjero, está disponible el número +56 4 4236 20 00.

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