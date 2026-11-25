25 nov. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Mon Laferte continúa consolidando su carrera y sumando importantes escenarios a su trayectoria; tras presentarse en recintos como la Quinta Vergara, en el Festival de Viña 2026, y el Santander Arena, la cantante nacional confirmó un nuevo hito: su primer concierto en el Estadio Nacional.

En el marco de su Femme Fatale Tour, la intérprete, ganadora de cinco Grammy Latinos, regresará a Chile el sábado 1 de mayo de 2027. Cabe recordar que ya visitó el país con esta gira el 14 y 19 de mayo de este año, cuando se presentó en el entonces llamado Movistar Arena.

Un espectáculo teatral y en formato estadio

Esta nueva etapa de la gira acompaña el lanzamiento de Femme Fatale Vol. 2, álbum compuesto por 20 canciones que recorren géneros como el folk, el blues, el rock alternativo y el soul, con colaboraciones junto a St. Vincent, Javiera Electra y GRTSCH, además de sumar fechas en estadios de México como el Estadio GNP Seguros y el Coliseo GNP Seguros.

Para su aterrizaje en el principal recinto deportivo y de espectáculos de Chile, la artista viñamarina prepara una puesta en escena diseñada especialmente para estadios, estructurada por actos y con un fuerte sello teatral, donde mezclará sus nuevas composiciones con clásicos imprescindibles de su repertorio como "Tu falta de querer", "Mi buen amor", "Amor completo".

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Para los fanáticos que quieran comprar entradas para el histórico recital, la venta general comenzará el próximo lunes 30 de noviembre de 2026 a partir de las 10:00 horas, exclusivamente a través del sistema Ticketmaster. Los valores de los tickets todavía no se han dado a conocer.