25 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Este 2026 tuvo 16 feriados, de los cuales aún quedan dos festivos por celebrar, que corresponden al 8 y 25 de diciembre, cuando se conmemoren la Inmaculada Concepción y Navidad, respectivamente.

A un poco más de un mes de la llegada del 2027, muchos ya empiezan a mirar el calendario para ver los días libres del próximo año.

El 2027 tendrá 17 festivos, uno más que el 2026. Esto se debe a que se suma el 17 de septiembre. La Ley 20.983 establece que, si el 18 y 19 de septiembre caen en fin de semana, el viernes anterior es feriado.

Cabe mencionar también que para este nuevo año, la celebración de Semana Santa será en marzo, específicamente los días 26 y 27, ya que en 2026 ocurrió en abril.

Otro punto a tener en cuenta es que habrá cinco festivos denominados como irrenunciables, es decir, los trabajadores del comercio no tendrán que trabajar, a excepción de quienes presten servicios en estos lugares:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimientos de venta de combustibles (conocidos como "bencineras" o "bombas de bencina")

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicados dentro del recinto de las bencineras, donde se elaboran y venden alimentos preparados en el mismo sitio, y son consumidos por el cliente en el propio local.

Todos los feriados del 2027 en Chile

De este modo, los 17 feriados que habrá en 2027 en Chile son los siguientes:

Viernes 1 de enero: Año Nuevo ( irrenunciable )

) Viernes 26 de marzo: Viernes Santo

Sábado 27 de marzo: Sábado Santo

Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo ( irrenunciable )

) Viernes 21 de mayo: Día de las Glorias Navales

Lunes 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 28 de junio: San Pedro y San Pablo

Viernes 16 de julio: Virgen del Carmen

Domingo 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Viernes 17 de septiembre: Feriado adicional de Fiestas Patrias

Sábado 18 de septiembre: Independencia Nacional ( irrenunciable )

) Domingo 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable )

) Lunes 11 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Domingo 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Sábado 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

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