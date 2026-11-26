26 nov. 2026 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

El programa "Ballando con le stelle" (Bailando con las estrellas) de la RAI es uno de los espacios televisivos más populares de Italia que pone a bailar cada semana a varios famosos. Como es de esperar, dentro de los participantes también figuran algunos "influencers", entre los que destaca Alberto Ravagnani.

Hasta ahí no hay nada fuera de lo común; sin embargo, Ravagnani ha hecho noticia más allá de la pista de baile, ya que este exsacerdote de 32 años impactó al país europeo a principios de año cuando anunció que dejaba el sacerdocio porque ya no podía respetar el celibato.

"Amo a Dios, pero no puedo vivir sin sexo"

Alberto Ravagnani entró al seminario a los 17 años, fue ordenado sacerdote en el 2018 y hasta el pasado mes de enero se desempeñaba como vicario parroquial en San Gottardo al Corso, en Milán. Pero el 1 de febrero, a través de Instagram, anunció sorpresivamente que dejaba el ministerio sacerdotal.

El excura se hizo popular durante el confinamiento por la pandemia, cuando utilizó las redes sociales para llevar el mensaje de la Iglesia a un público más joven e inmerso en el mundo digital; sin embargo, poco a poco su contenido fue "mutando", llegando incluso a mostrar sus rutinas de gimnasio.

En medio de las críticas por este "contenido fitness" y su colaboración con marcas y empresas publicitarias, en febrero Ravagnani anunció su determinación: "He decidido dejar el ministerio sacerdotal".

En la publicación, explicó que la principal razón para dejar el sacerdocio era el celibato, el cual "no lograba respetarlo realmente". En un comienzo creía que era una cuestión de voluntad, pero con el paso del tiempo "dejé de fingir y de intentar justificarlo a la fuerza".

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"Amo a Dios, pero no puedo vivir sin sexo", declaró el excura en entrevistas posteriores al referirse a la dificultad de mantener una de las normas disciplinares más importantes de los sacerdotes católicos.

Ravagnani sostuvo también que vivía "una hipocresía insostenible" y que la presión sobre los clérigos de ser "modelos en la sociedad" también contribuyó en su decisión, además de no estar en sintonía "con ciertos discursos y ciertas maneras de pensar" dentro de la Iglesia.

"No llevaré el alzacuello, no celebraré la Misa, pero mi corazón será siempre el mismo; es más, quizá, por fin, será más libre y más verdadero", dijo al finalizar su video del pasado mes de febrero.

Tras dejar de ser sacedorte, Ravagnani se dedicó a recorrer Asia y publicar el libro "La scelta" (La decisión), unos meses más tarde comenzó a colaborar con el programa "La vita in diretta" de la RAI y desde inicios de octubre a mostrar sus dotes de baile en el programa sabatino que rompe récords de audiencia.

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