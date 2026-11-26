26 nov. 2026 - 08:32 hrs.

Un almuerzo terminó con una emergencia médica que pudo tener consecuencias graves para Francisca García-Huidobro. La conductora se atoró con un trozo de carne y fue la actriz Renata Bravo quien intervino para ayudarla a respirar.

El episodio ocurrió este miércoles, mientras parte del equipo almorzaba en el restaurante Don Peyo, ubicado en Ñuñoa. En la mesa estaban Bravo, Antonella Ríos, Macarena Venegas, Sergio Marabolí y García-Huidobro, quien comía una milanesa con papas fritas.

"Yo estaba hablando con Antonella y entre nosotros somos todos buenos para meter la cuchara, pero Fran no decía nada (...) Miré a mi izquierda y vi que a Fran le caían las lágrimas y se estaba ahogando. No hablaba ni podía respirar", relató Bravo en las Últimas Noticias sobre el momento en que advirtió lo que ocurría.

¿Cómo lograron auxiliarla?

Bravo reaccionó aplicándole la maniobra de Heimlich. "Actué altiro, fue súper intuitivo. Le pregunté: "Fran, ¿te hago la maniobra?. Me da la idea de que me pidió auxilio con los ojos, así como de perrito llorando, diciéndome que sí. No es que yo sea experta, pero sí había visto algo así dos veces, pero nunca me había tocado a mí hacerlo", recordó.

Sobre la forma en que realizó el procedimiento, explicó: "Empujé la mano, la puse un poquito más arriba del ombligo con el dedo gordo y con la otra mano apreté fuerte hacia adentro y hacia arriba, como empujando el pedazo de carne. No medí la fuerza. ¡Pum! Fueron dos toques y ahí botó, vomitó al tiro".

Mientras intentaba ayudarla, reconoció que tuvo temor de lastimarla: "Pensé: «'Le tengo que salvar la vida, pero no le quiero quebrar una costilla, porque Fran es menudita'. Uno teme equivocarse y se empeora todo. Por suerte no le rompí ninguna costilla".

Así reaccionó Fran García-Huidobro

Bravo contó que la conductora quedó muy afectada por lo ocurrido: "Muy 'Dama de Hierro' será, pero ahí la vi súper vulnerable y me dio una pena atroz. La abrazamos. Quería irse al canal a trabajar, pero volvió a vomitar y la Maca Venegas le insistió para llevarla a la clínica", contó Renata.

Y agregó: "Me dijo 'gracias por salvarme la vida'. Ojalá a nadie le pase esto, pero si ocurre, atrévanse a hacer la maniobra, porque de verdad le puede salvar la vida a alguien", señaló Bravo.

Por su parte, García-Huidobro también se refirió al episodio a través de sus historias de Instagram: "Fue una sensación súper angustiante. Me duele mucho el cuerpo (...) La maniobra de Heimlich marcó una diferencia para mí hoy día. La Renata tiene mi agradecimiento para siempre".

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