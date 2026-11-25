25 nov. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

Con las altas temperaturas, encender el aire acondicionado del auto puede convertirse en una necesidad durante los viajes. Sin embargo, mantener fresca la cabina también tiene un efecto en el consumo del vehículo, que varía dependiendo de si funciona con bencina o electricidad.

Pero ¿cuánto dinero implica utilizarlo durante una hora y qué tanto puede afectar la autonomía? Miguel Torres, ingeniero eléctrico y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes), realizó una comparación entre ambos tipos de automóviles.

¿Cuánto combustible consume el aire acondicionado?

En los automóviles convencionales, el compresor del aire acondicionado suele funcionar mediante el motor, lo que genera un consumo adicional de combustible.

Según Torres, el sistema requiere en promedio 2 kW de potencia durante su funcionamiento normal, aunque la demanda puede aumentar durante los primeros minutos, especialmente cuando el vehículo ha permanecido estacionado bajo el sol.

"Un sistema de aire acondicionado automotriz demanda en promedio 2 kW de potencia durante el funcionamiento normal, aunque al enfriar un vehículo estacionado al sol puede registrar potencias mayores durante los primeros minutos", explicó el académico.

Una vez que la cabina alcanza la temperatura seleccionada, el compresor comienza a funcionar de manera intermitente o a una potencia variable, por lo que disminuye su exigencia.

En cuanto al gasto, el especialista estima que una demanda de 2 kW puede representar entre 0,3 y 0,8 litros adicionales de bencina por hora.

Para establecer una comparación económica, Torres utiliza como referencia un consumo de 0,9 litros por hora y un precio de $1.580 por litro de bencina de 93 octanos. Con esos valores, mantener encendido el aire acondicionado cuesta aproximadamente $1.422 por hora.

¿Cuánto cuesta en un vehículo eléctrico?

En los automóviles eléctricos, el sistema de climatización obtiene la energía directamente de la batería. Por lo tanto, si demanda 2 kW durante una hora, consume 2 kWh de electricidad.

Considerando una tarifa eléctrica doméstica de $230 por kWh, el gasto estimado llega a $460 por hora.

De esta manera, bajo los valores utilizados por el especialista, mantener encendido el aire acondicionado resulta cerca de un 70% más económico en un vehículo eléctrico que en uno a bencina.

¿Cuánto disminuye la autonomía por usar aire acondicionado?

El consumo del sistema de climatización también puede afectar la distancia que un vehículo logra recorrer antes de necesitar combustible o una nueva carga.

Al respecto, Torres advierte que una demanda adicional de 2 kW puede reducir la autonomía tanto en automóviles convencionales como eléctricos.

"Ambos vehículos pueden experimentar una reducción de autonomía cercana al 10% en carretera y alrededor del 20% en circulación urbana lenta", concluyó el académico.